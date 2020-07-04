1. Sınıf Hayat Bilgisi Hayvanları Gözlemleyelim konu anlatımı

Suda yaşayan, karada yaşayan ya da uçan bir sürü hayvan vardır. Bu hayvanların her biri farklı yerlerde ve farklı şekillerde yaşarlar. Aynı zamanda beslenme şekilleri de değişkenlik gösterir. Bu bölüm içerisinde farklı hayvanları sırası ile ele alacağız ve onların nerelerde ve nasıl yaşadıklarına kısaca bir göz atacağız.

Sınıf Hayat Bilgisi Hayvanları Gözlemleyelim Konu Anlatımı

Çevremize baktığımız zaman birçok farklı hayvan türü görürüz. Bu hayvanların bazıları evde bakılır, bazıları dışarıda yaşar bazıları ise çiftliklerde ve denizlerde bulunur.

Balık: Değişik renklerde birçok balık bulunmaktadır. Balıkların hepsi suda yaşar. Ancak bazıları tuzlu denizlerde ve okyanuslarda, bazıları ise tatlı sularda yaşar. Tatlı sularda yaşayan canlılar nehir, göl ve ırmaklarda yaşar.

Sürüngenler: Birçok farklı sürüngen canlısı bulunmaktadır. Bunlar içerisinde kertenkele, bukalemun, yılan ve timsah gibi hayvanlar yer alır. Sürüngenler nemli, sıcak ve kurak yerlerde yaşarlar. Özellikle çayırlarda, meralarda, su kenarlarında, dağlık alanlarda ve göllerde yaşamlarını sürdürürler.

Kuşlar: Hem evde baktığımız hem de dışarıda yaşayan birçok farklı kuş türü bulunmaktadır. Bunlar içerisinde leylek, baykuş, güvercin, kartal ve daha birçok farklı kuş türü bulunmaktadır. Kuşlar hemen hemen her yerde yaşarlar. Bir yuva olarak ise genelde ağaç kovuklarını tercih ederler. Aynı zamanda kapalı alanların Çatı kısımlarında ve dağların eteklerinde yuva yapabilirler. Dünyanın her yerinde yaşayabilen çok özel canlılardır. Hem karada yürüyebilen hem de suda yüzme yetenekleri olan kuşlar bulunur.

Böcekler: Böcekler genelde pek sevmediğimiz canlı türleridir. Ancak onlar da bir canlıdır ve farklı yerlerde yaşamlarını sürdürürler. Ayrıca doğaya çok önemli katkıları bulunur. Genelde yaşam alanları çöplük ve yeşillik yerlerdir. Tabii sadece çöplükte ve yeşillik alanlarında yaşamazlar. Evlerin tavan araları, bodrum ile beraber kuytu köşelerde yaşamaktadırlar.

Evcil hayvanlar: En sevdiğimiz hayvan türleri ise evcil hayvanlardır. Evde bakılabilen, insanlara alışmış ve evcilleştirilmiş canlılar evcil hayvanlar olarak bilinmektedir. Bunlar içerisinde başta köpek ve kedi ve kuşlar gelir. Aynı zamanda inek, horoz, tavuk, ördek, kaz ve koyunlar söylenebilir. İnek ve atlar genelde ahırda yaşarlar. Koyun ve keçiler ise ağılda yaşarlar. Tavuk, hindi ve kaz gibi evcil hayvanlar kümeste yaşar. Kedi ve köpekler kulübede yaşarken, kuşlar ise yuva içinde yaşarlar.