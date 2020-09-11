1. Sınıf Hayat Bilgisi Güvenlik Kuralları konu anlatımı

Güvenli bir hayat sürmek için kurallara uymamız çok önemlidir. Güvenlik kuralları bize her zaman kazalardan korur. Önlem almamızı sağlar ve böylece sağlıklı bir şekilde Hayatımıza devam ederiz. Nerede olursak olalım güvenlik önlemlerini unutmamalı ve her zaman hatırlamalıyız.

Güvenlik Kuralları

Öncelikle güvenlik kuralları ne demek bunu öğrenelim.

Güvenlik kuralları: Tehlikeleri karşı bizi koruyan önlemleri içeren kurallara güvenlik kuralları denmektedir.

Günlük yaşamımızda başımıza gelebilecek bazı tehlikelerden korunmak için güvenlik kurallarını çok iyi bilmeli ve doğru şekilde uygulamalıyız. Eğer gerekli kuralları iyi biçimde öğrenir ve onları uygularsak, nerede olursak olalım her zaman kazalardan uzak durmalıyız.

Mesela pencere ve balkondan aşağı kesinlikle sarkmamalıyız. Yoksa kontrolünüzü kaybedebilir ve aşağı düşebiliriz. Düşme tehlikesi geçirebileceğimiz en önemli yerler balkon ve pencerelerdir. Buralara yaklaşmamalı ve özellikle sarkmamalıyız.

Sınıfın içinde öğretmen dolabı, saat ve çerçeve gibi camlı, kırılabilir eşyalardan mutlaka uzak durmalıyız.

Ayrıca merdivenlerden inerken ve çıkarken her zaman sağ tarafı kullanmalıyız. Merdivenleri kullanırken çok dikkat etmeli ve yavaş yavaş inip çıkmalıyız. Eğer bunu yapmazsak düşebiliriz ve kaza geçirebiliriz.

Asansörlere her zaman bir büyüğümüz ile beraber bilmeliyiz. Asansöre, kabini gördükten sonra adımımızı atmalıyız. Ayrıca geri geri yürüyerek asansöre binmemiz çok tehlikelidir. Asansör hareket ettikten sonra ise kapının yanında durmamalıyız.

Not: Asansörler yanlış kullanıldığı zaman çok tehlikeli olabilir. O yüzden asansöre binerken çok dikkatli olmalı ve mutlaka yanımızda bir yetişkinle binmeliyiz. Ayrıca asansör tam durmadan hareket etmememiz gerekiyor. Başkalarının da asansörü doğru şekilde kullanabilmesi için asansörü boş yere meşgul etmemeliyiz.

Nerede olursak olalım ıslak zeminlere çok dikkat etmeliyiz. Islak zeminler kaygan olur. Bu yüzden kayabilir ve başımızı yere çarpabiliriz.

Elektrikli kablo ve prizlere kesinlikle dokunmamalıyız. Eğer elektrikli aletleri fişe takmak istiyorsak mutlaka büyüklerimizden yardım almanız gerekmektedir.

Not: Lambaların düğmeleri ve prizler ile kesinlikle oynamamamız gerekiyor. Prizlere cisimler sokmamalı ve bu yerlerden uzak durmalıyız.

Evde yalnız kaldığımız zamanlarda elektrik de aletlerle kesinlikle oynamamalıyız. Özellikle evde çakmak, kibrit ve ateşle oynamak çok tehlikelidir. Evimizde yangın çıkarabiliriz.

Not: Açıkta bırakılan musluklar su baskınlarına sebep olabilir. Bu nedenle muslukları kullandığımız zaman mutlaka kapatmış olduğunuzdan emin olmalıyız. Evimizde ya da okulumuzda nerede olursak olalım, muslukları her zaman sonuna kadar kapatmalıyız.

Temizlik için genelde şampuan, sabun ve deterjan kullanırız. Ancak bu temizlik malzemelerinin bazıları çocuklar için tehlikelidir. Çocukların kullanacakları temizlik malzemeleri şunlardır;

- Sabun

- Diş macunu

- Şampuan

- Su

Ancak çamaşır ve bulaşık temizliği için kullanılan özellikle deterjanlar çocukların kullanmaması gereken ürünlerdir. Temizlikte kullanılan malzemeler sağlığımız için çok tehlikelidir. O yüzden bu malzemelere dokunmamalı ya da kokmamalı ve tatmamalıyız.

Isınma konusunda ya da yemek yaparken ve su ısıtırken gaz kullanılır. Kullanım esnasında gaz kaçakları yaşanabilir. Böyle bir durumu fark ettiğimiz zaman hemen büyüklerimize haber vermeliyiz. Ayrıca hızlı bir şekilde orayı terk etmemiz gerekmektedir.

Tüm bu kurallara uyduğumuz zaman güvenliğimizi sağlamış oluruz. Bu kurallar her yerde geçerlidir. Ayrıca bu kurallara uymayan arkadaşlarımız var ise, onları kibar bir dille uyarmalıyız. Çünkü güvenlik kurallarına uymak sağlığımız için çok önemlidir.