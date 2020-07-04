1. Sınıf Hayat Bilgisi Güneş, Ay, Dünya Ve Yıldızlar konu anlatımı

Dünya ve ay güneş sisteminde yer alır. Güneş dünyaya en yakın yıldız olup gezegenimizin ısı ve ışık kaynağıdır. Evrende milyarlarca olan yıldızlardan bazı saman yolunda bulunur.

Güneş, Ay, Dünya ve Yıldızlar - Konu Anlatımı

1- Dünya:

İçinde insanların, hayvan ve bitki türlerinin yaşadığı bir gezegendir. Elips şeklinde olan dünyanın dönüşü batıdan doğuya doğrudur. Kendi etrafında dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. Kuzey Yarım Küre'de gece iken Güney Yarım Küre'de gündüzdür. Dünya toplam yedi kıtadan oluşur. Bu kıtaların isimleri sırasıyla: Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Okyanusya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dır.

Dünya güneş etrafında döndüğünde mevsimler oluşur. Bir kürede ilkbahar ve yazken, diğerinde sonbahar ve kış mevsimi yaşanır. Güneşin etrafında dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar. Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz 21 Haziran'da yaşanır. 21 Aralık'ta ise en uzun gündüz Güney Yarım Küre'de yaşanır.

2- Ay:

Üç katmandan oluşan Ay, dünyanın uydusudur. Güneşten aldığı ışınları dünyaya yansıttığı için gecelerin çok daha aydınlık olmasını sağlar. Ayın yüzeyi genelde küçük tepelerden ve kraterlerden oluşur. Toplam dört evresi vardır. Bunlar sırasıyla, İlk Dördün, Yarım Ay, Son Dördün ve Dolunay'dır. Ay'ın tüm evreleri Dünya üzerinden görülebilir. Dünyadan dörtte biri kadar olan ayda yağış meydana gelmez. Helyum ve oksijen gibi gazlar bulunsa da ayda yaşam yoktur.

3- Güneş:

Dünyadan yaklaşık olarak 110 kat daha büyük olan yıldızdır. Mevsimlerin ve gece - gündüz oluşmasını sağlar. Bu nedenle dünyadaki canlı oluşumunun kaynağıdır. Güneşte en çok hidrojen gazı bulunur. Bunun dışında helyum, sodyum ve fosfor gibi gazlarda mevcuttur. Bu gazların hepsi yanar.

4- Yıldızlar:

Güneş sisteminde 100 milyardan fazla yıldız bulunur. Dünyadan çok uzakta oldukları için küçük görünürler. Güneşten daha büyük yıldızlar bile saman yolunda yer alır. Gazların sıcaklığına göre farklı renklerde olabilirler. Bazı yıldızlar sarı ve kırmızı iken bazıları beyaz ve mavidir. Küçük Ayı ve Kutup yıldızı gibi birçok yıldızdan oluşan çeşitleri mevcuttur. Bu yıldızlar aynı zamanda yön bulmak için de kullanılır. Gaz dışında toz bulutundan da oluşan yıldızların büyük olanlarına Süper Dev ve Beyaz Cüce denir.