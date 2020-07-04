1. Sınıf Hayat Bilgisi Geri Dönüşüm konu anlatımı

Kullandığımız ve daha sonra çöpe atmamız gereken bazı ürünler geri dönüşüme gider. Bunlar içerisinde şişe, pil, kağıt ve cam çeşitleri bulunmaktadır. Her biri Çevremizde bulunan özel çöp kutularına atılır. Eğer elimizde pil varsa bunu atacağımız çöp kutusunu bulmalıyız. Eğer plastik bir şişe atacaksak yine bu çöpe özel kutunun içine atmalıyız.

Sınıf Hayat Bilgisi Geri Dönüşüm Konu Anlatımı

Öncelikle geri dönüşüm nedir bunu öğrenelim. Geri dönüşüm kullanmış olduğumuz plastik, cam, pil ya da kağıt gibi ürünlerin tekrar kullanılması için fabrikalara gönderilmesidir. Fabrikalarda yeniden işlenen ürünler yepyeni hale gelir ve kullanılabilir.

Örneğin kağıt geri dönüşüme gidecek en uygun maddelerden biridir. Eski gazeteler, yıpranmış kitaplar, çözülmüş testler ve karton kutular geri dönüşüme atılan maddelerdir.

Doğada çok uzun sürede yok olan ve çevreye zarar veren plastik ürünler de yine geri dönüşüme gider. Bu yüzden mümkün olduğu kadar plastik ürünleri az kullanmalıyız. Kullandığımız ürünleri de daha sonra geri dönüşüm çöplerine atmalıyız.

Geri dönüşüme uygun olan bir başka madde ise camdır. Hem güvenlik açısından hem de çevremizi temiz tutabilmek için camları mutlaka geri dönüşüm kutularına atmalıyız.

Aynı şekilde piller de yine geri dönüşüme atılacak en önemli maddelerdir. Kullanmış olduğumuz pilleri çevreye atmak ya da normal çöp kutularını atmak doğaya zarar verebilir. O yüzden mutlaka kırmızı atık kutularının içerisine pilleri atmalıyız. Ayrıca daha çok şarj edilebilen pilleri kullanmamız doğayı koruma imkanı sağlar.

Evde kızartma için kullanılan bitkisel yağlar yine geri dönüşümü atılması gereken ürünler içerisinde bulunur. Bu yağları kullandıktan sonra bidonlar içerisinde biriktirebiliriz. Ardından belediyelerin yağ toplama ünitelerine vermemiz mümkün. Böylece bitkisel yağ atıklarının doğaya zarar vermeden geri dönüşümüne gitmesine fırsat tanıyabiliriz.

Görüldüğü üzere geri dönüşüm kutusuna atabileceğimiz birçok farklı madde bulunmaktadır. Genel olarak bu maddeler plastikler, camlar, piller ve kağıtlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca kullanılmış olan bu maddeleri yere atan ya da normal çöp kutusuna atan kişileri kibarca uyarmalıyız. Onlara bu maddelerin çevreye zarar verdiğini, mutlaka geri dönüşüm kutularına atılması gerektiğini anlatmalıyız. Böylece çevremizi ve doğayı koruyabilir; daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürebiliriz.