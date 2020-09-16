1. Sınıf Hayat Bilgisi Gerektiğinde Okul Çalışanlarından Yardım Alma konu anlatımı

Okulumuza görevli birçok insan bulunmaktadır. Bu kişilerin farklı görevleri vardır ve bizlere gerektiği zamanlarda yardım ederler. İhtiyaç duyduğumuz vakitlerde onlara danışabiliriz ve yardım alabiliriz. O yüzden ihtiyacımız olduğunda kimlerden yardım almamız gerektiğini çok iyi bilmemiz önemlidir.

Gerektiğinde Okul Çalışanlarından Yardım Alma

Okulumuza yardım alabileceğimiz birçok farklı insan bulunmaktadır. Bu insanlar okulda değişik görevler üstlenir ve kendi görevlerini yerine getirirler. Bu görevleri yaparken aynı zamanda bizlere yardımcı olurlar. Üstelik okulun ihtiyaçları konusunda da görevlerini sırasıyla yerine getirirler. Şimdi bu konuda kimlerden yardım alabiliriz önce sırasıyla bir inceleyelim;

- Sınıf öğretmenleri

- Temizlik görevlileri

- Rehber öğretmenleri

- Okul müdürü

- Okul müdür yardımcısı

- Okul temizlik ve bakım işleri görevlisi

- Nöbetçi öğretmenler

- Diğer başka öğretmenler

Görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki kişilerden yardım alabiliriz. Okulda herhangi bir acil ihtiyacımız söz konusu olduğunda bu kişiler bizlere yardımcı olur. Tabii öncelikle gitmemiz gereken kişi sınıf öğretmenimizdir. Çünkü sınıf öğretmenimiz bizi iyi tanır ve ihtiyacımız olan durumlarda bize yardım eder.

Acil bir anlık durumlar söz konusu olduğunda yardım almamız gereken bazı durumlar söz konusudur. Şimdi bunlara bakalım.

- Eğer bir öğrenci sınıfta en arkada oturuyor ve tahtaya göremiyorsa, o zaman mutlaka öğretmenden yardım istemelidir. Öğretmene çok net görmediğini söylerse öğretmen de onu ön sıraya alabilir. Çünkü sınıfta oturma düzenini öğretmen belirler.

- Teneffüste koşarken eğer düşersek ve dizimiz kanarsa ya da bir yerimiz acırsa, o zaman mutlaka nöbetçi öğretmenlerden yardım almalıyız. Çünkü nöbetçi öğretmenler gün boyunca okulda dolaşır ve sorunlarımızı çözmek için yardımcı olur.

- Eğer okul çıkışı servisi herhangi bir sebepten dolayı kaçırırsak, okul müdüründen yardım isteyebiliriz. Çünkü okul müdüründe ailemizin telefon numaraları bulunur. Böyle durumlarda ailemizi arar ve durumu ailemize bildirir.

- Eğer okulun etrafında bir şeylerin kırıldığını ya da kirlendiğini görürsek, temizlik görevlisinden yardım isteyebiliriz. Ona durumu anlatırız ve temizlik görevlisi gizlenmiş olan yere giderek orayı temizler.

- Eğer okula geç kalırsak ve dersi kaçırırsak, o zaman müdür yardımcısına gitmeliyiz ve izin kağıdı almalıyız. Böylece sınıfımıza girebiliriz ve izin kağıdını öğretmenimize vererek derse katılabiliriz.

Görmüş olduğunuz gibi acil ihtiyacımız söz konusu olduğunda bu şekilde okuldaki görevli kişilerden yardım isteyebiliriz.

Not: Eğer arkadaşlarımız okulda yardım isteyecek görevli insanları bilmiyorsa, onlara yardım etmeli ve o kişileri anlatmalıyız. Bu yüzden evde mutlaka çalışmalı ve okulda görevli kişilere daha iyi anlayabilmek için defterimize yazmalıyız.

Okulda her çalışanın farklı görevi bulunmaktadır. Bu görevlerini yerine getirebilmek için bütün bir gün çalışırlar. Burada bizim unutmamamız gereken ihtiyacımız olduğu zaman doğru kişilere gitmektir. Doğru görevli kişileri bulursak ve onlardan yardım istersek sorunlarımızı kısa süre içerisinde çözerler.

Ayrıca okulda herhangi bir durum için kimden yardım isteyeceğimizi bilmiyor isek, o zaman öğretmenlerimize bu konuda danışabiliriz. Böylece öğretmenler bizleri yönlendirir ve doğru kişilere giderek onlardan hemen yardım isteyebiliriz. Okulda her zaman yardım isteyebileceğimiz insanlar bulunur. Bu konuda çekilmemeli ve okulda çalışan görevli kişilerden yardım almalıyız. Özellikle başımıza kötü bir şey geldiği zaman mutlaka okul çalışanlarından yardım istemeyi unutmamalıyız.