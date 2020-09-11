1. Sınıf Hayat Bilgisi Evimin Yeri konu anlatımı

Her insanın evinin bir adresi vardır. Bu adres değişik şekillerde anlatılabilir. Burada unutmamamız gereken en önemli husus yabancılara adresimizi vermememiz gerektiğidir. Aynı zamanda diğer iletişim bilgilerini de vermemeliyiz. Ancak başka durumlarda ihtiyacımız olduğu zaman adresimizi kullanabilmek için, mutlaka aklımızda olmalıdır.

Evimin Yeri

Evimizi tarif ederken değişik yöntemler ele alabilir ve birilerine anlatabiliriz. Mesela evimizin önünde, arkasında, sağında ya da solunda neler olduğunu söyleyebiliriz. Böylece evimizin adresini her kime anlatıyor isek, o kişi bu sayede evimizi kolay bir şekilde bulabilir. Tabii başka yöntemler de bulunmaktadır.

En önemlisi evimizin adresini tam olarak bilmektir. Böylece evimizi tarif ettiğimiz zamanlarda yerini tam olarak belirtebiliriz. Mesela bir yerden sipariş verdiğimiz zaman evimizin adresini verebiliriz. Böylece siparişimiz tam olarak adrese zamanında ulaşır.

Not: Ev adresimiz ile beraber aynı zamanda büyüklerimizin telefon numaralarına ihtiyacımız vardır. Özellikle herhangi bir kötü durum olur ise hemen ailemizi arayabiliriz. Onlardan yardım istemek için mutlaka aile büyüklerimizin telefon numaralarını aklımızda tutmalıyız. Özellikle anne ve babalarımızın telefon numaralarını her zaman bilmeliyiz.

Tanıtım kartında yer alan bilgilerimizi yabancı insanlarla paylaşmamalıyız. Bilgilerimizi yalnızca öğretmenlerimiz ve okul çalışanları ile paylaşmalıyız. Bunun dışında hiçbir yabancı bize ait olan bilgileri öğrenmemelidir.

Adresimiz ile beraber gizli tutmamız gereken birçok kişisel bilgi bulunmaktadır. Şimdi bu bilgiler nelerdir öğrenelim.

- Öncelikle evimizin adresi her zaman yabancılara karşı gizli olmalıdır.

- Telefon numaramız aynı şekilde yabancılara verilmemelidir.

- İnternet bilgilerimizi aynı şekilde gizli tutmalıyız.

- Evimizin telefon numarasını başka birilerine vermemeliyiz.

Bu kurallara uyarak kişisel bilgilerimizi ve evimizin adresini güvende tutabiliriz.

Eğer evimizin tam adresini aklımızı tutamadığımız zamanlar olursa, evimizin çevresinde olanları anlatabilir ve bu şekilde tarif edebiliriz. Aynı zamanda evimizin yolunu kaybeder ya da unutursak, evimizin etrafındakileri hatırlarsak kolayca bulabiliriz. Bu konuda evimizin çevresinde hatırlayabileceğimiz birçok yer bulunmaktadır.

- Marketler

- Park alanları

- Cami

- Bazı özel mağazalar

- Cadde ve sokak isimleri

Bu gibi daha birçok farklı yer sayesinde evimizin adresini bu şekilde bulabiliriz. Aynı zamanda birilerine tarif etmek istediğimiz zaman bu şekilde bir tarif yapabiliriz. Ancak özellikle evimizin bulunduğu mahalle ismini mutlaka aklımıza tutmalıyız.

Evimizin adresini tam olarak öğrenmek istediğimiz zamanlarda mahalle muhtarlarından da yardım alabiliriz. Mahalle muhtarları bilgisayardan evimizin adresini hemen çıkarabilir ve bize verebilir. Tabii öncelikle evimizin adresini doğru ve eksiksiz şekilde öğrenmek için ailemize sormalıyız. Anne ve babamız bize doğru bilgileri verir. Eğer varsa abimize ve ablamıza da evimizin adres bilgilerine sorabiliriz.

Mutlaka defterimize ya da not kağıtlarına evimizin adresini yazalım. O zaman unutmayız evimizin adresi her zaman yanımızda olur.

Not: Artık günümüz teknolojisi sayesinde evimizi kolayca bulabilmekteyiz. Cep telefonları sayesinde adresimizi yazarak kolay bir şekilde tam yerini bulabiliriz. Ancak cep telefonumuz olsa dahi her zaman evimizin adresi aklımızda olmalıdır.

Evimize ait olan adres bazı unsurlardan oluşur.

- Mahalle

- Cadde

- Sokak

- İlçe

- İl

- Apartman numarası

- Evimizin apartman içinde kaçıncı katta olduğu ve kaç numara olduğu

Şimdi sırasıyla yukarıda verilenleri ele alarak evimizin adresini defterimize yazalım. Bunu birkaç defa gerçekleştirelim. Böylece adresi bir daha unutmayız ve gerekli olduğu zamanlarda kullanabiliriz.