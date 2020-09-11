1. Sınıf Hayat Bilgisi Dengeli Beslenme konu anlatımı

Gün içerisinde yediğimiz ve içtiğimiz birçok besin kaynağı bulunmaktadır. Bu besin kaynaklarının vücudumuz için farklı yararları bulunur. Ancak besinleri çok fazla tüketirsek ya da çok az tüketirsek bize zarar verebilir. O yüzden mutlaka her besin kaynağından dengeli şekilde yemeliyiz. Bunun için ailemizin bize verdiği yemekleri tüketmemiz çok önemlidir.

Dengeli Beslenme

Büyümemizi ve güçlenmemizi besinler sağlar. Aynı zamanda besin kaynakları bize enerji verir. Böylece gün içerisinde daha dirençli oluruz ve derslerimizi dinleyip anlayabilir ve derslerimize rahatça çalışabiliriz. Tabii tükettiğimiz besin kaynaklarının vücudumuza sağladığı farklı yararlar bulunmaktadır. O yüzden yararlı her besin kaynağından dengeli şekilde ve düzenli olarak tüketmemiz çok önemlidir. Şimdi bu besin kaynakları nelerdir ve vücudumuz için ne işe yarıyor bunları öğrenelim.

- Et, süt, yumurta ve yoğurt büyümemizi ve gelişmemizi sağlar. Aynı zamanda kemiklerimizin gelişmesine yardımcı olur.

- Reçel, yağ ve bal gibi besin kaynakları ise vücudumuzun ihtiyacı olan gücü ve enerjiyi sağlar. Böylece daha hareketli bir hayat süreriz ve sağlıklı şekilde yaşarız.

- Vücudumuza vitamin sağlayabilmek için ise birbirinden farklı sebze ve meyve çeşitlerini tüketiriz. Ülkemizde mevsime bağlı olarak birçok farklı meyve ve sebze yetiştirilir. O yüzden mevsiminde sebze ve meyveleri tüketmeye özen göstermeliyiz.

Not: Vitaminler hastalanmayı önlemektedir. O yüzden hastalıklardan korunmak ve vücudumuzun direncini arttırabilmek için mutlaka vitamin dolu doğal besin kaynaklarını tüketmemiz gerekiyor. Özellikle dengeli şekilde tüm besin kaynaklarını yememiz çok önemlidir. Peki dengeli beslenmek ne demek?

Dengeli beslenmek: Vücudumuz için yararlı olan tüm besinlerden yeterince yemek dengeli beslenmek anlamına gelir. Yani diğer bir deyişle dengeli ve düzenli beslenmek, tüm yiyeceklerden zamanında yemek anlamına gelir.

Gün içerisinde 3 öğün bulunmaktadır. Bu üç ana öğün ise sabah, öğle ve akşamdır. Bu öğünler içerisinde her besinden ayırmadan dengeli ve düzenli şekilde yemeliyiz. Hiçbir zaman yemek seçmemeliyiz. Çünkü büyümemize ve gelişmemiz için bu çok önemlidir. Bu konuda besin kaynaklarını 2 ayrı şekilde ele alabiliriz.

Hayvansal besinler: Hayvanlardan elde ettiğimiz farklı besin kaynakları hayvansal besinler olarak bilinmektedir. Burada düzenli ve dengeli olarak tüketmemiz gereken önemli hayvansal besinler bulunmaktadır.

- Yumurta

- Et

- Süt

- Bal

- Peynir

- Tereyağı

- Yoğurt

Bitkisel besinler: Farklı bitkilerden değişik mevsimlerde elde ettiğimiz ve düzenli olarak tükettiğimiz besinler bitkisel besinlerdir. Aynı şekilde farklı mevsimlerde yetiştirilmiş olan bu besinleri mutlaka dengeli biçimde tüketmeliyiz.

- Sebze

- Meyve

- Mercimek

- Nohut

- Mısır

- Fasulye

- Fındık ve fıstık ile badem ve ceviz türleri

Dengeli ve Düzenli Beslenmezsek Ne Olur?

Eğer dengeli ve düzenli şekilde beslenmezsek bizim için zararlı olan bazı durumlar ile karşı karşıya kalabiliriz.

- Vücudumuzun direnci azalır ve sık sık hasta oluruz.

- Büyümemiz ve gelişmemiz yavaşlar.

- Çok çabuk yoruluruz.

- Yaralarımız çabuk iyileşmez.

- Öğrenme hızımız yavaşlar.

- Gözümüz yorgun ve solgun görünür.

Bunların dışında tükettiğimiz besinlerin mutlaka taze ve temiz olmasına çok özen göstermeliyiz. Besinleri her zaman bol su ile yıkamalıyız. Aynı şekilde ellerimizi de yine yemekten önce ve sonra yıkamamız gerekmektedir. Uyumamıza dikkat etmeliyiz ve yeterince dinlenmeliyiz. Son olarak mutlaka spor yapmalıyız ve farklı oyunlar oynamalıyız.