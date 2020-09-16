1. Sınıf Hayat Bilgisi Benzer Ve Farklı Yönlerimiz konu anlatımı

Okula gittiğimiz zaman arkadaşlarımız arasında bazı farklı yönlerimiz olur. Aynı zamanda benzer yönlerimiz bulunur. Bu yönlerimizin ne olduğunu iyi şekilde anlamalı ve arkadaşlarımızla buna göre iletişim kurmalıyız. Ayrıca arkadaşlarımız ile aramızda farklı yönler var ise ve arkadaşlarımız bundan sıkılıyorsa, bunları onların yüzüne söylememeliyiz.

Benzer ve Farklı Yönlerimiz

İnsanlar olarak birbirimizden farklı ve benzer yönlerimiz bulunmaktadır. Mesela fiziki açıdan bu yönleri ele alırsak şu şekilde sıralama yapabiliriz;

- Boyumuz

- Kilomuz

- Saç rengimiz

- Göz rengimiz

- Yetenek ve becerilerimiz

Ancak bu farklı ve benzer yönlerimiz bizi birbirimizden üstün tutmaz. Yani hepimiz eşitiz. O yüzden bazı arkadaşlarımız eğer çok kilolu ise onların kilosu ile alay etmemeliyiz. Ya da bazı ve başka fiziksel kusurları var ise onları söyleyip utandırmamalıyız.

Şimdi arkadaşlarımız arasında ve tüm insanlar arasında nelerin benzerlik ve farklılık oluşturabileceğine bakalım.

- Örneğin bir öğrencinin boyu uzun olabilir ya da kısa olabilir.

- Aynı zamanda bir öğrencinin gözü ela olabilir, mavi olabilir ya da kahverengi ve siyah olabilir.

- Saçı kıvırcık ya da düz olabilir.

- Bazı öğrenciler basketbol oynamayı çok severken, bazı öğrenciler ise futbol ya da voleybol oynamayı sever.

- Göçmen olarak ülkemize gelmiş öğrenciler dilimizi iyi konuşamaz. Onlar kendi dilini konuşur ve Türkçeyi çok iyi bilmez.

Bu şekilde birçok benzer ve farklı yönlerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda kişisel zevklerimiz de benzer olabilir ya da farklı olabilir. Mesela bazı arkadaşlarımız pop müzik dinlemeyi sevebilir. Ancak bazı arkadaşlarımız ise hip-hop müzik sevebilir. Onların zevklerine karışmamalı ve bu şekilde onları yargılamamalıyız. Herkesin farklı zevkleri vardır ve bu zevklere kesinlikle saygı duymalıyız.

Bazı arkadaşlarımızın fiziksel kusurları olabilir. Bu kusurlara karşı çok dikkatli olmamız bizim için büyük öneme sahiptir. Örneğin işitme cihazı gibi araçları kullanan arkadaşlarımız olduğunda onlara karşı çok dikkatli olmalıyız. Mutlaka böyle durumlarda duyarlı olmalıyız ve arkadaşlarımıza yardım etmeliyiz.

Not: Arkadaşlarımıza kesinlikle bazı özelliklerinden dolayı lakap takmamalıyız. Bu isim ve lakaplar arkadaşlarımızı incitebilir ve onların kalbini kırabilir. O yüzden arkadaşlarımızı sadece isimleri ile çağırmalı ve farklı yönleri nedeniyle onlara kötü söz söylememeliyiz.

Hem benzer yönlerimiz olan hem de farklı yönlerimiz olan arkadaşlarımızla sohbet etmeliyiz. Böylece onların benzer ve farklı yönlerini öğrenebilir ve yeni bilgiler alabiliriz. Biz de farklı yönlerimizi onları anlatabilir ve bilgi paylaşımı yapabiliriz.

Arkadaşlarımıza olan farklı yönlerimiz bizi birbirimize daha fazla yakınlaştırabilir. Onlara sohbet ederek nelerden hoşlandıklarını öğrenebilir ve daha eğlenceli muhabbetler yapabiliriz. Ayrıca sohbet ederken benzer yönlerimizi de bu şekilde öğrenmiş oluruz.

Not: Okulda bazı arkadaşlarımız farklı oyunlar oynamayı sevebilir. Onları başka oyunlar oynamak için zorlamamalıyız. Mesela bazı arkadaşlarımız futbol sevebilir; bazı arkadaşlarımız ise voleybol ya da basketbol oyunu sevebilir. O yüzden böyle durumlarda mutlaka farklı oyunları arkadaşlarımız ile beraber oynayabiliriz. Mesela önce futbol oynayabilir ve daha sonra basketbol ile voleybol da oynayabiliriz.

Hem benzer yönlerimiz olan hem de farklı yönlerimiz olan arkadaşlarımız ile her zaman diyalog kurmamız çok önemlidir. Böylece daha çok arkadaş kazanırız ve onlarla güzel bir zaman geçirebiliriz.