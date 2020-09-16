1. Sınıf Hayat Bilgisi Bayrak Töreni konu anlatımı

Hem bayrağımız hem de İstiklal Marşımız ülkemizin bağımsızlığını temsil eder. O yüzden okulumuzda bayrak töreni olduğu zaman nasıl davranmamız gerektiğine çok dikkat etmeliyiz. Böylece ülkemizin bayrağına saygı duymuş oluruz. Aynı zamanda bu şekilde sevgimizi gösterebiliriz.

Bayrak Töreni

Bayrak töreni okula gittiğimiz zaman çok önemlidir. Bayrak töreni nasıl yapılır ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor şimdi bunlara bakalım.

1 ) Öncelikle sıraya girmeliyiz ve sırayı bozmamalıyız. Sıraya girerken ise onu kendi sınıfımız içerisinde yapmalıyız. Bu konuda öğretmenlerimiz bize yardımcı olur. Böylece boy sırasına göre düzgün bir şekilde sınıfımız ile sıraya gireriz.

2 ) Bayrak töreninde iki elimiz yanında olacak şekilde hazır ola geçeriz. Yani hareket etmeden dururuz. Bayrak töreni gerçekleşmeye başladığında ve İstiklal Marşımız okunmaya başladığında, mutlaka hareket etmeden durmamız gerekmektedir. Eğer kıpırdamazsak ve hareketsiz bir şekilde durursak, o zaman ülkemizin bayrağına ve İstiklal Marşına saygı duymuş oluruz.

3 ) İstiklal Marşımızı söylerken öğretmenimize uymalıyız. Ayrıca İstiklal Marşımızı hep bir ağızdan söylemeli ve bunu coşku içinde yapmalıyız. Özellikle farklı sesler çıkmaması ve düzenin bozulmaması için, mutlaka arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz ile beraber aynı anda İstiklal Marşı'nı söylemeye dikkat etmeliyiz.

4 ) Bayrak töreni ve İstiklal Marşı başlayıp bitene kadar sıramızı kesinlikle bozmamalıyız. Öğretmenimizin söylediklerine dikkatli şekilde uymalıyız. Elimizi ve kolumuzu oynatmadan hareketsiz bir şekilde durmalıyız. Bayrak töreni ve İstiklal Marşı bittikten sonra öğretmenlerimizin uyarısı ile hareket edebiliriz.

Ülkemizin bağımsızlığını temsil eden bayrak töreni bizim için çok önemlidir. O yüzden okulumuzda bunu her yaptığımızda mutlaka saygımızı ve sevgimizi göstermeliyiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle yukarıda yapmamız gerekenlere dikkatli şekilde uymalıyız. Eğer buna uymayan arkadaşlarımız var ise onları kibar bir şekilde uyarmalıyız.

Bayrak töreninde uymamız gereken kuralları iyi anlamamız gerekir. Bunun için defterimize neler yapmamız gerektiğini yazabiliriz ve daha iyi anlamış oluruz. Böylece tekrar edebilir ve bayrak töreninde nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrenebiliriz.

Not: Bayrak törenine katıldığımız zaman neler yaptığımızı ailemize anlatabiliriz. Böylece hem konuyu daha iyi anlamış oluruz hem de yaşadıklarımızı ailemiz ile paylaşabiliriz. Bu sayede ülkemize, bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza karşı nasıl saygı ve sevgi gösterdiğimizi en iyi biçimde anlatabiliriz.

Bayrak törenleri genelde Pazartesi ve cuma günleri olur. Yani okulumuzun hafta başlangıcı ve hafta bitişi ile gerçekleşir. Pazartesi günleri bayrak töreni sabahları gerçekleşir. O yüzden pazartesi günü okula geç kalmamak için erkenden hazırlanmalı ve ailemizle beraber okula gitmeliyiz. Cuma günleri ise sınıfımızda eşyalarımızı zamanında toplamalı ve çantamızı yerleştirdikten sonra sınıfımız ile sıraya girmeliyiz.

Not: Eğer bayrak törenlerine ailemiz de katılmış ise sıraya girdiğimiz zaman sürekli olarak onlara bakmamalıyız. Sırada kıpırdamamalı ve önümüze bakmalıyız. Daha sonra bayrak töreni ile İstiklal Marşı başladığı zaman hep bir ağızdan coşku içinde söylemeliyiz.

Not: Sınıfımızda ve sıramızı karıştırmamak için etrafımızdaki arkadaşlarımıza bakabiliriz. Sınıfımızda olan arkadaşlarımızı tanıyabilir ve böylece doğru yerde olduğumuzu daha iyi anlayabiliriz. Eğer yanlış yerde duruyor isek bir öğretmenden yardım isteyebiliriz. Bu doğrultuda sınıfımızın numarasını söyleyebilir ve bize yardım etmesini isteyebiliriz. Bu şekilde kolayca sınıfımız ile beraber sıraya girebilir ve bayrak törenine katılabiliriz.