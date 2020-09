1. Sınıf Hayat Bilgisi Aile Hayatının Önemi konu anlatımı

Toplum yaşamının temeli ailedir. Toplumun refah dolu bir hayat içerisinde yaşaması için aile her zaman sağlam olmalıdır. Özellikle aile içerisindeki bireyler birbirlerine sımsıkı tutunmalı ve yardım etmelidir. Böylece mutlu bir yaşam sürebiliriz ve ne zaman zorda kalırsak ailemizden destek alabiliriz.

Aile Hayatının Önemi

Bizim için her şeyden önemli olan her zaman ailemiz olmalıdır. Onlara her daim değer vermeli ve tek tek sevip saymalıyız. Özellikle aileni mutlu, huzurlu ve bir arada olabilmesi için bilmemiz gereken bazı değerler bulunur. Bu değerleri öğrenmeli ve bir daha hiç unutmadan her zaman ön plana almalıyız. Şimdi bu değerler nelerdir gelin beraber öğrenelim.

- Aile bireyleri birbirlerine her zaman severler.

- Aile bireyleri birbirinin haklarına saygı gösterirler.

- Aynı zamanda aile bireyleri birbirlerini sık sık ziyaret ederler.

- Aile bireyleri birbirlerine çok sıkı bağlıdır. O yüzden aile içinde yapılan hatalar affedilir. Küslükler sürdürülmez.

- Eğer aile bireyleri içerisinde uzakta olanlar var ise onlar unutulmaz. Sık sık aranır ve nasıl oldukları sorulur; sohbet edilir.

- Ailede yapılan işler aile arasında iş bölümü ile yapılır. Ayrıca herkes üzerine düşen görevleri yerine getirir.

- Aile bireyleri birbirlerine karşı her zaman dayanışma içerisinde olur. Böylece aile içinde herhangi bir sorun yaşandığı vakit, bu soruna karşı hemen çözüm bulunur.

Aile hayatında destek ve yardım her zaman önemlidir. Üstelik hiçbir koşul olmadan ve karşılık beklemeden aile bireylerine yardım etmeliyiz.

Not: Anne ve baba ile çocuktan oluşan aileye çekirdek aile denmektedir. Ailemiz içerisindeki tüm bireyleri sevmeli ve onları saymalıyız. Aynı zamanda aile içerisinde büyük annemiz ve büyük babamız da olabilir. O zaman geniş aile oluruz. Bunun dışında yine birçok akrabamız bulunmaktadır. Ailemiz ve akrabalarımıza her zaman aramalı ve onlarla sohbet ederek birbirimize yardım etmeliyiz.

Aile her şeyden önemlidir. O yüzden ailemizde birileri yardım istediği zaman onların her zaman yardımına koşmalıyız. Böylece ailemiz arasındaki bağlar çok daha kuvvetli hale gelir. Hayatımız boyunca ailemizle beraber bu sayede güzel bir yaşam sürebiliriz.

Aile arasında bazı zamanlar kavgalar olabilir. Bu kavgalar zaman içerisinde kırgınlığa dönüşebilir. Ancak asla küslük olmamalıdır. Çok geçmeden barışmalı ve ailemizle yeniden birlik olmalıyız. Affedici olmalıyız.

Geniş ailemiz dışında akrabalarımız arasında amca, dayı, hala, teyze ve kuzenlerimiz yer almaktadır. Onlar bize ne kadar uzak olursa olsun her zaman onlarla iletişim kurmalıyız. İletişim kurarken en önemli husus sevgi ve saygıdır. Özellikle aile ve akrabalarımız içerisinde büyüklerimize karşı her zaman sevgi dolu ve saygılı olmalıyız. Bayramlarda onları ziyaret etmeli ve onları hiçbir zaman unutmamalıyız.

Ailemiz içerisinde hem maddi hem de manevi desteğimizi esirgememeliyiz. Aile bireylerimiz herhangi bir nedenden dolayı sıkıntıya düşerse, onlara elimizden geldiğince yardım etmeliyiz. Çünkü böylece aile bağlarını kuvvetlendirir ve ileride biz zor duruma düşersek, diğer aile bireylerimiz de bize yardım eder.

Not: Ailemizden hiçbir şey saklamamalıyız. Çünkü eğer sakladığımız bir durum bir gün ortaya çıkar ise, o zaman aile bireylerimiz bir daha bize güvenmez. Ancak ailemizin güveni bizim için çok önemlidir. Buna dikkat etmeli ve aile arasında hiçbir şey saklamadan anlatmalıyız.