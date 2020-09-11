1. Sınıf Hayat Bilgisi Aile Bireyleriyle İletişim konu anlatımı

Her ailede ara ara iletişim sorunları yaşanabilir. Önemli olan hatalı olan tarafın hatasını kabul edip özür dilemesidir. Aile içinde ortaya çıkan iletişim kopuklukları tartışma veya kavgaya dönüşmemelidir. Bunun için herkes birbirine saygı duymalı ve belli başlı konularda hoşgörülü davranmalıdır.

Aile Bireyleriyle İletişim

1- Saygı:

Saygı, her iletişimde önceliğimiz olmalı. Çünkü aynı çatıyı paylaşan insanların arasında saygı yok ise kurdukları iletişim hiçbir zaman tam anlamıyla sağlıklı olamaz. İletişimde saygılı olmak için temel kurallar vardır ve bu kurallara ailenin her üyesi uymak zorundadır. Biri konuşurken sözünü kesmek ya da başka bir şeyle ilgilenmek yanlış bir davranış şeklidir. Ayrıca, konuşurken sesimizi yükseltmemeli, hakarete varan kalp kırıcı sözlerden kaçınmalıyız.

Ailemize saygılı olursak, onların bizim için ne kadar değerli olduklarını da göstermiş oluruz. Karşılıklı duyulan sevgi ise aile ilişkilerindeki güvenin artmasını sağlar.

2- Ortak Söz Hakkı:

Evi ve aileyi ilgilendiren her karar ortak alınmalıdır. Örneğin yazın tatile gidilecekse, aile fertlerine tek tek nereye gitmek istediği sorulmalı. Ya da evde bir yenilik, bir tadilat yapılacağı zaman aile üyeleri birbirine danışarak hareket etmeli. Çocuklar sadece kendi odaları değil, evin tamamı için söz sahibi olursa çok daha uyumlu bir iletişim sağlanmış olur.

3- Diyalog Kurmak:

İletişimin temelinde diyalog yer alır. Taraflar kızdıkları ya da üzüldükleri bir durum olduğunda bunu içine atmak yerine birbirleriyle diyalog kurmaya çalışmalıdır. Bu sayede aile fertleri anlaşamadıkları konular hakkında duygu ve düşüncelerini birbirleriyle paylaşmış olur. Tartışmalar azalır, iletişim güçlenir.

4- Kaliteli İletişim:

İnsanların birbirleriyle kurduğu her iletişim, kaliteli değildir. Çünkü iletişim, konuşmaktan ibaret değildir. İletişimin kalitesini belirleyen ilk şey ise göz teması kurmaktır. Örneğin annemiz bize bir şey sorduğunda gözümüzü televizyondan ya da telefondan ayırmadan cevap verecek olursak, bu yanlış bir iletişim şekli olur. Aynı şekilde anne babalar da çocuklarıyla konuşurken bilgisayar ve telefonla ilgilenmemelidir. Bu tür davranışlar sadece yüzeysel iletişimlerin kurulmasını sağlar. Oysa aile fertlerinin kurdukları ilişki derin olmalıdır.

5- İlgi Göstermek:

İletişim, sadece haber vermek ya da bilgi alışverişinde bulunmak için kurulmaz. Aynı zamanda karşı tarafa ilgi göstermek, ona yanında olduğunu hissettirmek için de kurulur. Eve babamız ya da annemiz geldiğinde ''hoş geldin'' demeyi, uyumadan önce herkese iyi geceler dilemeyi bilmeliyiz. Ailemizden biri hasta olduğunca sık sık nasıl olduklarını ve yardıma ihtiyaç duyup duymadıklarını sormalıyız.

6- Dürüstlük:

Anne babamız başta olmak üzere herkese karşı her zaman dürüst olmalıyız. Bir hata yapmış olsak bile bunu dürüstçe davranmalı, suçumuzu inkar etmemeliyiz. Ne olursa olsun hiçbir hata, bilerek yalan söylemekten daha kötü değildir.

7- Haber Vermek - İzin Almak:

Bir yere gideceksek, öncesinde bunun haberini anne ya da babamıza vermeliyiz. Eğer evde abimiz ya da ablamız varsa onlardan birine haber vermemiz de yeterli olur. Bazı durumlarda aile büyüklerimiz kendilerinden izin alınmasını ister. Örneğin arkadaşımızda kalmak istiyorsak bunun için önce izin istemeyi bilmeliyiz. Böylece ailemiz nerede olduğumuzu bilir ve endişelenmezler. Anne babalar da eve geç gelecekleri zaman ya da buna benzer durumlarda çocuklarını mutlaka haberdar etmeli.

Bunun dışında aile bireyleriyle iletişim kurarken her zaman kibar olmalıyız, kaba kelimeler kullanmaktan kaçınmalıyız.