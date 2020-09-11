1. Sınıf Hayat Bilgisi Aile Bireyleri konu anlatımı

Ailemizle beraber bir arada evimizde yaşarız. Onlarla paylaşımlar gerçekleştiririz ve onlarla beraber oyun oynarız ya da yemek yeriz. Onlar bizim en sevdiğimiz insanlardır. Ailemizi her zaman korumalı ve aynı zamanda onlara destek olmalıyız.

Aile Bireyleri

Aile açısından öğrenmemiz gereken bazı tanımlar mevcuttur. Şimdi bu tanımların ne olduğunu öğrenelim.

Aile: Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa aile denir. Aynı zamanda böyle ailelere çekirdek aile denmektedir.

Geniş Aile: Bazı ailelerde büyükanne ile büyükbaba olur. O zaman bu aileler geniş aile olarak bilinir.

Not: Aileler toplumu oluşturan en küçük birimlerdir.

Ayrıca anne ve babalarımızın yakınları bizim akrabalarımız olur. Annemizin annesine anne ‘anneanne’ ve babamızın babasına ise ‘dede’ deriz. Annemizin erkek kardeşi ise, ‘dayı’ deriz. Annemizin kız kardeşine ise, ‘teyze’ deriz.

Babamızın annesine ‘babaanne’, babamızın babasına ise yine ‘dede’ deriz. Babamızın kardeşine, ‘amca’ deriz. Yine babamızın kız kardeşine ise, ‘hala’ deriz.

Not: Amca, hala, dayı ve teyzelerimizin çocukları bizim kuzenlerimiz olur.

Amca ile dayılarımızın eşlerine, ‘yenge’ şeklinde hitap ederiz. Hala ve teyzelerimizin eşlerine ise, ‘enişte’ deriz.

Gördüğümüz gibi tüm akrabalarımızı öğrendik. Akrabalarımızı nasıl çağırdığımız ve ne şekilde ifade ettiğimizi de öğrenmiş olduk. Akrabalarımızı belirli aralıklarla görmeli ve onlarla hasret gidermeliyiz. Özellikle Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi özel bayramlarda onları ziyaret etmeli; büyüklerimizin ellerinden öpmeliyiz.

Bazı akrabalarımız yurtdışında yaşıyor olabilir. Yani bazı akrabalarımız başka ülkelerde yaşıyor olabilir. O zaman bu akrabalarımıza gurbetçi deriz. Onlar yılın farklı zamanlarında gelirler ve bizleri ziyaret ederler. Aynı zamanda biz de onları kendi evlerinde ziyaret ederiz.

Ailemiz çok geniştir. Çekirdek aile ya da geniş aile ve akrabalar açısından baktığımız zaman hayatımıza birçok insan girmektedir. Bunlar en başta anne ve baba ile beraber kardeşlerimiz olur. Daha sonra anneanne ve babaannelerimiz ile dedelerimiz girer. Daha sonra ise amcalarımız, dayılarımız, teyzelerimiz ve halılarımız girer. Tabii bunlarla beraber aşağı yukarı bizlerle yaşıt olan kuzenlerimiz de vardır. Böylece birçok büyük bir aile olmuş oluruz. Onlarla her zaman iletişim halinde oluruz ve zor zamanlarda birbirimize yardım ederiz. O yüzden ailemiz ve akrabalarımız bizim için çok önemlidir.

Şimdi bu konuda bazı örnekler verelim ve cevaplarını bulmaya çalışalım.

Örnek: Annem, babam ve ben... Biz üç kişilik bir aileyiz. Annem öğretmen babam ise doktordur. O zaman biz nasıl bir aileyiz?

A) Büyük aile B) Geniş Aile C) Çekirdek aile

Cevap: Şimdi öğrendiklerimizi sırasıyla aklımızdan geçirdiğimiz zaman sorunun cevabını bulabiliriz. Eğer bir aile içerisinde anne, baba ve çocuk olduğu zaman o aile ne oluyordu? Bu aile bir çekirdek aile oluyordu. O zaman baktığımız vakit cevap C şıkkı olarak öne çıkıyor.

Aynı şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve cevaplayabilirsiniz. Ayrıca defterinize aile üyelerinizi ve akrabalarınızı yazabilirsiniz. Böylece ailenizi daha iyi tanımış olursunuz.

Annenizin kız kardeşi sizin neyiniz olur? (Annemizin kız kardeşi bizim teyzemiz olur.)

Babamızın erkek kardeşi bizim neyimiz olur? (Babamızın erkek kardeşi bizim amcamız olur.)

Teyzemizin çocukları bizim neyimiz olur? (Teyzemizin çocukları ise bizim kuzenlerimiz olur.)