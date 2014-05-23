1 milyondan fazla öğrenci sporcu olarak yetiştirildi

Haberin Devamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonda Milli Eğitim Bakanlığı ve branş federasyonlarının iş birliğiyle "Okullardan Olimpiyatlara" sloganıyla sürdürülen okul sporları faaliyetleri kapsamında, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında bir milyondan fazla sporcu öğrencinin okul sporlarına katılımı sağlandı. İlk kez ‘1 milyon okullu sporcu’ sınırı aşıldı.

Geçtiğimiz yıl 687 bin 145 sporcu öğrenci ile o güne kadarki en büyük katılımın sağlandığı okul sporlarında bu yıl ulaşılan sayı, Türkiye’nin okul sporlarında yurtdışında birbirinden önemli başarıları kazanmasını da beraberinde getirdi. Bu yıl, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) bünyesinde İsrail’de düzenlenen ‘Dünya Okullar Kros Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Ağrı Kız Meslek Lisesi Bayan Takımı 10 puanla, Erzurum Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesi Erkek Takımı da 31 puanla dünya şampiyonu oldu. Şampiyonada Erkek Karma Takımı birincilik, Bayan Karma Takımı da ikincilik elde etti.

Haberin Devamı

Ayrıca, İtalya’da Dünya Liseler Futsal Şampiyonası’nda Ataşehir Mevlana Kız Teknik ve Meslek Lisesi futsal takımı Dünya Şampiyonu olurken, Kadıköy Ticaret Lisesi Erkek Takımı da dünya üçüncülüğünü kazandı. Portekiz’de Dünya Liselerarası Voleybol Şampiyonluğu, erkeklerde ise dünya üçüncülüğü yine bu yıl kazanılan başarılar arasında yer aldı.

Çin’de Dünya Liselerarası Badminton Şampiyonası’nda Ankara Elmadağ Lisesi Genç Kızlar Badminton Takımı dünya üçüncüsü, erkeklerde Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi ise yedincisi, Badminton karma takımlarımız ise kız ve erkeklerde dünya dördüncüsü oldu. Fransa’da yapılan Dünya Liselerarası Masa Tenisi şampiyonasında genç erkeklerde Yalova Özel Bahçeşehir Anadolu Lisesi beşinci, kızlarda Ankara Zübeyde Hanım Kız Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi yedinciliği, karma erkek takımı beşinci, kız takımı ise altıncı oldular.

En çok ilgi futbola

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği koordinasyonunda yürütülen, Spor Genel Müdürlüğü’nce organize edilen okul spor faaliyetleri 32 branşta yapılıyor. Bu yıl devam eden faaliyetlerde ise futbol, en çok katılım gösterilen branş olarak dikkati çekiyor. Branşlara en yoğun katılım oranı incelendiğinde Futbolu 219 bin 227, Voleybolu 139 bin 42, Basketbolu 95 bin 778, Futsalı 81 bin 855, Hentbolu 47 bin 70, Masa Tenisini 42 bin 567, Atletizmi 42 bin 116, Badmintonu 27 bin 4, Güreşi ise 21 bin 69 sporcunun tercih ettiği görülüyor.

Haberin Devamı

"Gençlerimize her konuda tam destek veriyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise, Bakanlık olarak her türlü imkanlarını gençler için seferber ettikleri belirterek, özellikle orta ve lise öğretimi çağındaki çocuklara yönelik yapılan yatırımların Türkiye’nin geleceğine çok olumlu yansımaları da beraberinde getireceğini söyledi.

Türkiye’nin her alanda gelişimine tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen Bakan Çağatay Kılıç, şöyle konuştu:

"Sporda da gerek tesis, gerek sporcu açısından attığımız adımlar ortada. Yaptığımız yatırımlar ve projelerimiz hem sağlıklı nesiller yetişmesinde büyük rol oynuyor hem de gençlerimizi erken yaşta sporla tanıştırarak onları kötü alışkanlıklardan koruyor. Sadece spor tesisleri yapmakla kalmıyor, geleceğin olimpiyat şampiyonlarının bugünden yetişmesi adına tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Ümit ediyorum yaptığımız bu yatırımların meyvelerini madalyalarla alacağız."

Haberin Devamı

Türkiye’nin 81 ilinde hayata geçirilen projede temel amaç; sporun tabana yaygınlaştırılması, spor kültürünün oluşturulması ve sporun bir yaşam haline getirilmesi olarak belirtilirken, ayrıca sağlıklı ve dengeli beslenme, zihinsel gelişim, kendini ifade edebilme ve özgüvenli bireylerin yetişmesi de projenin hedefleri arasında. Bakanlık, okul spor faaliyetleriyle keşfedilen ve becerilerine göre yönlendirilen gençlerden sağlıklı nesiller, marka sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.