Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

1 milyondan fazla öğrenci istediği okula yerleşti

#MEB#LGS#Nakil
1 milyondan fazla öğrenci istediği okula yerleşti

MEB tarafından ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas dördüncü nakil sonuçları açıklandı. Bakanlığın açıklamasına göre, şimdiye kadar tercihte bulunan öğrencilerden 1 milyon 15 bin 259’u istedikleri ortaöğretim kurumlarına kayıt hakkı kazandı.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas dördüncü ve son nakil sonuçları açıklandı. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sınavla yerleştirme yapılan okullardan fen, Anadolu, Anadolu imam hatip ve sosyal bilimler liselerinde doluluk oranı yüzde 100 oldu. Şimdiye kadar tercihte bulunan öğrencilerden 892 bin 461’i sınavsız, 122 bin 798’i sınavlı okullara olmak üzere toplam 1 milyon 15 bin 259’u istedikleri ortaöğretim kurumlarına kayıt hakkı kazandı.

YERLEŞEMEYENLER KOMİSYONA BAŞVURACAK
Ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi gereği sınav veya yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, 10-14 Eylül’de il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek. İlgili komisyonlar tarafından bu öğrencilerin boş kontenjanı bulunan okullara yerleştirme işlemleri yapılacak. Adaylar, nakil sonuçlarını Bakanlığın “www.meb.gov.tr” internet adresinden öğrenebilecek. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#LGS#Nakil

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler