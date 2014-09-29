1 milyon öğrenciye kalp taraması

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Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul ili Çekmece Bölgesi Genel Sekreteri Prof. Dr. İhsan Bakır, proje kapsamında geçen yıl 6 ile 18 yaş arasında 207 binden fazla öğrencinin taramaya alındığını, 618'inin kalbinde çeşitli hastalıklar tespit edildiğini, bu sayede 17 çocuğun ameliyata alınarak tedavi edildiğini belirtti.

Yeni eğitim, öğretim yılında da kapsamlı taramalara başladıklarını aktaran Bakır, "Kalp sağlığı için erken tanı büyük önem taşıyor. Aileler çocuklarının kalp hastası olduğunu taramalarda fark ediyor. Küçük yaşta yapılan müdahaleler uzun ve sağlıklı bir ömür için büyük önem taşıyor. Hedefimiz 1 milyon öğrenciyi tarayarak gerekli tedavileri ve yönlendirmeleri yapmak" dedi.



Bakır, 2016'nın sonuna kadar 1083 okulda 1 milyon öğrencinin projeye dahil edilmesini hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu kapsamda rahatsızlığı olan öğrencilerin de tedavisini yapacağız. Kamu ve özel okul ayrımı yapmaksızın bölgemizdeki tüm öğrencilerin EKG çekimlerini yapıyoruz. 14 pediatrik kardiyolog, 18 hemşire ve diğer personellerle birlikte toplam 42 kişilik bir ekiple haftanın 5 günü online kalp taraması aralıksız olarak devam ediyor. Çekilen EKG'ler online veri aktarımıyla Genel Sekreterliğimiz bünyesinde hizmet veren İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan ana bilgisayara aktarılarak, pediatrik kardiyologlar tarafından değerlendiriliyor."



"Okula başlamadan mutlaka kalp taraması yaptırın"



Bakır, ailelerin, ilkokula ve liseye başlamadan önce çocuklarının kalp muayenelerini yaptırmalarını önererek, EKG taramasının hiçbir zararı olmadığını, aksine çocukların hayatını kurtardığını vurguladı.



Ailelerin dahi çocuğun kalbinde sorun olduğunu fark edemeyeceğine dikkati çeken Bakır, şöyle devam etti:

"Bazı kalp hastalıkları özellikle ritim problemleri, kapak ve kalp kası rahatsızlıkları sinsi olarak ilerleyebilir ve senelerce aşılamayabilir. Küçük yaşlarda erken teşhis edilen hastalıkların tedavi süreci de daha olumlu sonuç veriyor ve hastalar diğer normal insanlar gibi hayatını idame ettirebiliyor. Proje, Çekmece Bölgesi Kamu hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine ait bir sosyal sorumluluk projesi olarak bölgesel uygulanacak. Türkiye'deki tüm öğrencileri taramak şu andaki mevcut insan kaynağıyla mümkün değil. Ancak burada kamuoyunda bir algı oluşturmak istiyoruz. Ailelere şu bilinci verebilirsek proje nihai amacına ulaşmış demektir. Aile çocuğunu ilkokula ve liseye başlamadan tam teşekküllü bir kalp hastanesinde iki kez muayene ettirmeli. Kalp hastalıkları erken teşhisle tedavi edilerek ileride kalp nakline kadar gidebilecek bazı rahatsızlıklar ve ani ölümlerin de önüne geçilebilir. Sağlıklı toplum ve nesiller için sağlıklı bireyler bunun için de sağlıklı bir kalbe ihtiyaç var."



Bakır, proje kapsamında İstanbul'da Küçükçekmece, Esenyurt, Güngören, Bakırköy, Edirne'de ise merkez, Havsa, Lalapaşa Süloğlu, Uzunköprü ilçelerindeki okullarda eğitim gören çocukların EKG çekimlerinin tamamlandığını, gelecek yıl Başakşehir, Esenler, Beylikdüzü, Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece'de, 2016 yılında ise Bahçelievler, Bağcılar ve Avcılar ilçelerinde bulunan okulların tarama programına ekleneceğini bildirdi.



