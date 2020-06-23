1 milyon öğrenci Türkçe Söz Varlığı Projesi'ne veri toplayacak

Öğrencilerin kullandığı yazılı ve sözlü dil ile öğrencilere yönelik dokümanların incelenmesi ve analiz edilmesi aşamalarından oluşan proje kapsamında, ilkokul 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar öğrencilerin yazılı ve sözlü dilde kullandıkları sözcüklerin belirlenmesi ve sınıflandırılması, sıklık listelerinin ortaya çıkarılması, dil derlemeleri oluşturulması ve bunları temel alarak çeşitli konularda makine öğrenme tabanlı araçların hazırlanması amaçlanıyor.

HER KADEME İÇİN LİSTE OLUŞTURULACAK

2023 Eğitim Vizyonu'nun önemli projelerinden ‘Türkçe Söz Varlığı’ ile tüm çocukların hangi kelimeleri, hangi yaşta ne şekilde kullandığı, kitaplarda, yayınlarda bu kelimelerin nasıl yer almasının uygun olacağı belirlenecek. Her sınıf kademesi için Türkçe söz varlığı listeleri oluşturularak öğrencilerin ana dilleri ile kendilerini doğru ifade etmeleri ve iletişim yöntemlerini geliştirmeleri sağlanacak. Çalışma böylelikle öğretmenler, veliler ve toplumun tüm fertlerine rehberlik edecek. Proje; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 23 üniversiteden akademisyen ve TTKB bürokratlarından oluşan proje ekibi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve milli eğitim müdürlükleriyle koordineli bir şekilde yürütülüyor.

Projeye yönelik çalıştaylarda atılacak adımlar belirlendi ve ülke genelinden veri toplama sürecini planlamaya yönünde pilot uygulamalar yapılması kararlaştırıldı. Bu amaçla 27-31 Mayıs 2019 tarihinde Eskişehir’de birinci pilot uygulama yapılarak 5 ilkokul, 5 ortaokul ve 5 lisedeki 2 bin 314 öğrenciden yazılı veri toplandı. Bu çalışma ile veri toplama süreci ve veri giriş arayüzü test edildi, öğrencilere verilen yazma konularının da işlerliği gözlemlendi.

ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA YAPILACAK

20-22 Nisan ve 4-8 Mayıs tarihlerinde Eskişehir’de iki aşamalı ikinci bir pilot çalışma daha yapıldı. Türkçe Söz Varlığı Projesi’nin ölçütlerine uygun olarak Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle öğrencilerin kolaylıkla veri girişi yapabilecekleri güvenli bir arayüz tasarlandı. İlk aşamada, her sınıf seviyesinden bir şube olmak üzere toplam 300 öğrenciden veri toplanarak sistemin işlerliği test edildi. İkinci aşamada ise 5 bin 595 öğrenciden yazılı veri toplandı. Bu uygulamalarla elde edilen veriler, projenin hedefleri doğrultusunda analiz edildi ve proje sürecine yönelik güncellemeler yapıldı. Gelinen yeni aşamada 26 ilden 1 milyon öğrencinin katılımıyla bir veri toplama çalışması daha yapılacak. Bu çalışma koronavirüs salgının nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.