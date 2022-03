1 milyon öğrenci SBS'de terliyor Yeni

Haberin Devamı

OKS’nin yerine getirilen ve bu yıl ilk defa uygulanacak olan SBS, 544 merkezde toplam 6 bin 771 bina, 114 bin 692 salonda başlandı. Bugün ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav saat 10.00’da başladı. Öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil derslerinden toplam 80 soru yöneltilirken, sınav 90 dakika sürecek. Sınava, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinden toplam 991 bin 573 aday katıldı. Adaylar, sınav salonuna sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanlarını getirerek girdiler.

SBS’DE SORU SAYILARI OKS’DEN FARKLI

SBS’de öğrencinin aldığı en yüksek puan değerlendirmeye alınacak. OKS’de her dersin soru sayısı eşitti. SBS’de ise her dersin soru sayısı farklı olacak. Her dersin sınıf bazında haftalık ders saatine göre SBS’de sınav soru sayısı belirlendiği için sınav soru sayısı SBS’de farklı olacak.



SBS İLE ÜÇ YILLIK PERFORMANS ÖLÇÜLECEK

SBS, öğrencinin son üç yıldaki performansını ölçüyor. Üç yılın sonunda sınavdan alacağı toplam puana göre bir ortaöğretim kurumuna yerleştiriliyor. Bu yıl sınava giren öğrencilerin puanları açıklanacak fakat ülke ve il genelindeki başarı sıralaması ile ilgili bilgi verilmeyecek. Sınav sonuç belgesinde sorulara verilen yanıtlar, yılsonu başarı puanı ve davranış puanı yer alacak. SBS’de sınav sonuçlarının açıklanmasını takip eden 10 günde, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurularak itiraz edilebilecek.