1 milyon öğrenci bekliyordu… Liseler için tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı

Haberin Devamı

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin merakla beklediği liseler için tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. Öğrenciler, hem Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hem de adrese dayalı yerleştirme için nasıl tercih yapacaklarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı kılavuzdan öğrenecek.

LGS’YE GİRENLER DE YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİNDE BULUNACAK

LGS puanına sahip olanlar da dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapılmazsa, öğrencilere ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ile ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlayanlar, tercihte bulunamayacak. Öğrenciler; ‘Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar’, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ve ‘Pansiyonlu Okullar’ olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezî Sınava girmeyenler için bu iki grupta olacak.

Haberin Devamı

AYNI OKUL TÜRÜNDEN EN FAZLA ÜÇ TERCİH

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercihte bulunacak. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk üç okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçme şartıyla, en fazla beş okul tercih edebilecekler. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek. Yerel yerleştirmeyle girilen okullar için tercihlerini yaparak kayıtlarını tamamlayan öğrenciler, isterse Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla beş; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihi yapabilecek.

ÜÇ FARKLI KAYIT ALANI

Sınava katılmayan öğrencilere e-okul’da ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ tercih ekranı açılmayacak. Yerel yerleştirme tercih ekranında okulların hangi kayıt alanında olduğu farklı renklerle belirtilecek. Yeşil renk, ‘Kayıt Alanında’ yani öğrencinin adresinin bulunduğu ‘Kayıt Alanında’ yer alan okulları belirtecek. Mavi renk, ‘Komşu Kayıt Alanında’, kırmızı renk ‘Diğer’ ise öğrencinin adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan, il içindeki diğer kayıt alanlarıyla il dışındaki kayıt alanlarındaki okulları gösterecek.

Haberin Devamı

PUAN EŞİTLİĞİNDE OBP’Sİ YÜKSEK OLAN KAZANACAK

Merkezî sınavla öğrenci alan okullara öğrenciler puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullarda LGS puanının eşitliğinde sırasıyla; Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler, LGS ile bir okula yerleşirse yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

ORTAOKULDA BULUNMA SÜRESİ YERLEŞTİRMEDE ÖNEMLİ

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda eğitim aldıkları süre, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılacak. Kılavuzdaki bilgilere göre örneğin, aynı okulu seçen iki öğrenci için yerleştirme yapılırken, kayıt alanında bulunan komşu kayıt alanındakine göre daha şanslı olacak. Bulunduğu kayıt alanında ortaokul okuyan bir öğrenci de komşu ve diğer kayıt bölgesinde okuyandan öncelikli olarak tercih ettiği okula yerleştirilecek.

Haberin Devamı

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR