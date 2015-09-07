1 milyon dolarlık ödül için başvuru zamanı

Her yıl eğitim alanında başarılı projeler hazırlayan bir öğretmene Varkey GEMS Vakfı tarafından verilen ‘Küresel Öğretmen Ödülü’ için başvurular sürüyor. 1 milyon dolar olan ödüle, 5-18 yaş arasındaki öğrencilere eğitim veren tüm öğretmenler başvuruda bulunabiliyor. Bunun için ‘www.globalteacherprize.org’ adresindeki formun doldurulması gerekiyor. Ödül için yapılan çalışmalarda gözlenebilir, verimli, yenilikçi ve etkili sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığına dikkat ediliyor. Finalistler belirlenirken referanslara da önem veriliyor. Ödül jürisinde Türkiye’den de Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Başkan Yardımcısı Ayla Göksel de bulunuyor.
İLK 50’YE TÜRKİYE’DEN ADAY
Geçen yıl 5 bin öğretmen bu ödül için başvurdu. 127 ülkeden finale kalan 1.300 aday arasından son 50 öğretmen seçildi. Bu 50 öğretmen arasında Samsun Çarşamba Kumköy İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Dilek Livaneli de vardı. Küresel Öğretmen Ödülü Jüri Akademisi, bu 10 finalist arasından birinciyi seçti. Ödülü Amerika Birleşik Devletleri Maine’de öğretmenlik yapan Nancie Atwell, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları ile kazandı. Ödül, Varkey Gems Vakfı tarafından öğretmenlerin statülerini geliştirmeyi hedefleyen köklü ve uzun soluklu bir çalışma olarak planlandı. Bu ödülü her yıl eğitimde yaptığı çalışmalarla başarılı sonuçlar elde etmiş ve toplumun saygısını kazanmış bir öğretmen alıyor. Kazanan öğretmene toplumsal destek sağlanması ve kültürel alandaki başarıları ile meslektaşlarına rol model olması hedefleniyor.
MESLEĞİN ÖNEMİNİ PEKİŞTİRİYOR
Ayla Göksel (Küresel Öğretmen Akademisi Jüri Üyesi, AÇEV Başkan Yardımcısı) Öğretmenlik mesleği çok önemli, bu ödül de mesleğin önemini pekiştirmeye yarıyor. Geçtiğimiz yıl ödül duyurusu her yerde çok ilgi gördü. Türkiye’den de başvurular yapıldı ve ülkemizden bir öğretmen finale kalan 1.300 aday arasından başarılı ilk 50 öğretmen arasına girdi. Özveriyle çalışan öğretmenlerimizin aday gösterilmesini bekliyoruz, bu yıl da böyle müthiş bir