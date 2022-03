1 milyon dolarlık burs kazandılar

Haberin Devamı

Dünyanın sayılı üniversitelerinden Columbia, Princeton, Brown, Duke, Stanford, Pennsylvania Üniversitesi’ne giren öğrenciler, toplam 1 milyon dolarlık burs kazandı. Okul tarihindeki en başarılı sınıf olarak nitelendirilen bu yılki mezunlar arasında 7 öğrenci Columbia Üniversitesi’ne, 2 öğrenci Princeton’a, bir öğrenci Stanford’a, 3 öğrenci University of California, Berkley’e gidecek. 2013 mezunları, kazandıkları toplam 1 milyon 347 bin dolar tutarındaki burs ile okul tarihinde hak edilmiş en yüksek burs oranına imza attı.

HEPSİNİN ÖYKÜSÜ FARKLI

Columbia Üniversitesi’ne gidecek olan Yaman Türkmen, down sendromu olan kişilerin hakları için mücadele ediyor. Bu bahar İstanbul’da düzenlenen ve 400 kişinin katıldığı Down Sendromu Konferansı’nın organizasyonundan sorumluydu ve Down Sendromu Derneği’nin temsilcisi olarak Koç Üniversitesi rektörü ve öğretim görevlileriyle bir araya gelip Türkiye ve Merkez Avrasya Bölgesi’nin ilk DS araştırma ve tedavi merkezini kurmakla ilgili fikirlerini sundu.

Stanford Üniversitesi’ne kabul edilen Ateş Akgün, Koç Lisesi’nde öğrencilerin her cuma günü kendilerini Türkiye’de ya da dünyada gerçekleşen güncel olaylar, okulla ilgili konular, politikaların eleştirilmesi gibi konularda özgürce ifade etmelerini sağlayacak ‘Serbest Kürsü’ adlı bir platform oluşturarak seslerini duyurmayı sağladı.

Sonbaharda Princeton Üniversitesi’ne gidecek olan Deniz Lenger, D&R’ın geçtiğimiz Ağustos ayında 5’inci en çok satılan gezi rehberini yazdı. Lenger, “Güzel Ege Adaları; Rodos’tan Siroz’a Mavi Macera” adında yazdığı kitabın ilk baskısı 2 ay içinde tükendi.

Tam bursla Nortwestern Üniversitesi’nde okuyacak olan Sena Öktem, çok ciddi rahatsızlıkları olan çocuklar için özel tekerlekli sandalyeler tasarladı. Çok ciddi hastalıkları olan çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalarla hükümet yetkililerini daha uzun süre dayanan, ama daha ucuz parçaları olan elektrikli tekerlekli sandalye prototipleri üretme konusunda ikna etmeye çalışan Sena, ulusal bir kanalda yayınlanan bir programa konuk olarak katılarak sesini duyurmaya çalıştı.

Çorlu’da dünyaya gelen Melis Cin, çevre aktivisti olarak Haverford Üniversitesi’ne burslu olarak gidecek. Endüstrinin tarımsal alanları kaplamasıyla bu alanların kullanılmaz hale geldiğini ve bunun da çevresel problemlere yol açtığını fark eden Melis, Çorlu’da yaşayanları bu konuda eğitip bilinçlendirmeyi hedefleyen bir panel düzenlenmesine yardım etti.

Cornell Üniversitesi’ne gidecek olan Ege Mihmanlı TÜBİTAK için Java’da bir arama motoru geliştirdi. 2011 yazını Koç Üniversitesi’nin Gelecek Kuşak ve Kablosuz İletişim Laboratuvarı’nda bir profesörle çalışarak geçiren Ege, sonbaharda üniversitesine gidecek.

Türkçe Model Birleşmiş Milletler’in kurucularından Lara İşmen, önümüzdeki yıl Columbia Üniversitesi’ne gidecek. 2 sene önce bir başka okuldan bir arkadaşıyla beraber Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan ve İngilizce eğitim görmeyen öğrenciler için BM tarzında bir münazara formatı sunan ‘Gençlik Vizyon Derneği’ni kurdu. Böylece imkânları kısıtlı okullarda okuyan öğrenciler için uluslararası bir formatta ama ana dillerinde kendilerini ifade edebilmek adına etkileyici bir fırsat oluşturdu.

Babson Üniversitesi’nde Girişimcilik okuyacak olan Ceri Franko, Litvanya’da yapılan uluslararası bir yarışmada en yenilikçi ürün ödülünü kazandı.

Pennsylvania Üniversitesi’ne gidecek Tulya Efe’nin atık çelik ve geri dönüştürülmüş cam kullanarak yarattığı üç boyutlu eserler İstanbul’da sergilendi.

British Columbia Üniversite’sinde eğitim alacak Gülipek Candan dünyanın çeşitli yerlerinden seçilen 23 öğrenciden biri olarak Uluslararası Geleceğin Lideri ödülü ve tam burs kazandı.

Okul orkestrasında saksafon çalan Eyüp Erdoğan, sonbaharda NYU Shanghai’a eğitime gidecek.

Okul tarihinin en başarılı kabullerini alan Ayşe Erduran’ın tercihi Columbia Üniversitesi oldu. Okulda IB ile birlikte çift diploma yapmasının yanı sıra, ayrıca konservatuarda piyano bölümünü de bitirden Ayşe, matematik konusundaki hem yüksek okul notu, hem de akademik içerikli IB Matematik tezi ile dikkat çekti.

Alp Rodopman Tufts Üniversitesi’de yelken takımına katılacak, İrem Buğdaycı gene Tufts’ta tenis oynayacak ve Ali Keçecioğlu Babson Üniversitesi’nin yüzme takımına katılacak.