1 milyon çocuğa sportif yetenek taraması yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla başlattıkları, Sportif Yetenek Taraması Projesi ile geçen yıl toplamda 1 milyon 226 bin 503 çocuğun taramasının yapıldığını, bunlardan yaklaşık 110 bininin yetenek havuzuna alındığını söyledi. Kasapoğlu, Türk sporunda yakalanmak istenen hedefleri ve projenin geldiği noktayı rakamlarla anlattı. Hedeflerinin, bütün branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve ülkeyi yurtdışında başarıyla temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Tesis eksikliği, elimizi kolumuzu bağlayan önemli bir problemdi. Bu problemin ortadan kalkmasıyla, nitelik anlamında adımlar atacak imkânlara kavuştuk. Hızlı ve güçlü işbirlikleri sağlamak hususunda yeni yönetim sisteminin sağladığı avantajları da iyi değerlendirerek, Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesini hayata geçirdik. Spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukların bilimsel yöntemlerle tespit edilmesini amaçladı. Bu çocuklar üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri için başlatılan projeyle olimpik sporcu havuzuna her yıl yaklaşık 4 bin sporcu ekleyerek uluslararası sportif başarıların arttırılmasını istiyoruz.

‘110 BİN ÇOCUĞUMUZ ŞU AN YETENEK HAVUZUNDA’

Proje ülkenin geleceğine matuf çok önemli bir proje. Yetenekli çocuklar ilkokul üçüncü sınıfta tespit edilip spora ve ilgili branşlara yönlendiriliyor. Pek çok bilimsel testi de dahil ederek, çok önemli bir emek verildi. Bu çalışma çerçevesinde bizim olimpik sporcu havuzumuzu da 2023'e kadar önemli bir seviyeye çıkaracağımızı müjdelemek istiyorum. Ve bu çerçevede her yıl ortalama 1 milyon 200 bin çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştiriyoruz. Bizimle işbirliği yapan Milli Eğitim Bakanlığı'mıza teşekkür ediyorum. Örneğin, geçtiğimiz yıl yetenek taraması sürecini geçen 1 milyon 226 bin 503 çocuğumuzdan yaklaşık 110 bin çocuğumuz, şu an yetenek havuzunda ilgili süreçleri yaşıyor. Onların temel hareket becerileri ve spor becerileri eğitimi sürecini tamamlamasının ardından olimpiyat hazırlık merkezlerine, sporcu eğitim merkezlerine yönlendirilmesiyle sonraki süreçteki müsabakalar, turnuvalar, şampiyonalar ve olimpiyatlar için çok önemli bir kaynağa ulaşmış olacağız. Sporcu potansiyelimizi ortaya çıkarmış olacağız, bunu çok önemsiyorum. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okuyan 83 ülke vatandaşı 40 bin 843 öğrencinin 816'sı sportif yetenek taramasına katılarak, temel hareket becerileri ve spor becerileri eğitimine davet edildi. Çok önemsediği başka bir proje ise ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’. Yüzme sporunun gelişmesi adına ülkenin dört bir tarafına çok sayıda havuz yaptık. Yüzme sporu, olimpiyatlar başta olmak üzere şampiyonaların madalya deposu. Artık yüzmede biz de olacağız. Son 18 yıla bakarsak havuz sayısında inanılmaz bir yükseliş var. 2002'de 46 olan yüzme havuzu sayısının 145'e yükselmesi her şeyi anlatıyor. Göreve geldiğimde ‘İlk 100 günde yüz bin kişiye yüzme öğreteceğiz’ iddiasıyla yola çıktık ve bunu başardık. Bu zamana kadar proje kapsamında 264 bin 57 kişiye yüzme öğrettik. Bakan Kasapoğlu, bu yıl sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretme hedefimiz var.”