1 milyon 600 bin öğrenci katılacak... Hürriyet’ten LGS provası

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koronavirüs önlemleri kapsamında dikkat edilecek hususlara dair yazıyı illere gönderdi. Okullar bu önlemlere göre hazırlıklarına başladı. Hazırlıkları yerinde görmek için İstanbul Avcılar’daki Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu’ndaydık. Okulda sınava ilişkin tüm önlemler alındı, sınıflara el dezenfektanları yerleştirildi. Sıralar sosyal mesafe kuralına göre dizildi. Bina girişine öğrencilerin sosyal mesafe kuralına göre bekleyebilecekleri kırmızı şeritler çekildi. Tuvaletlere de sabunlar ve havlu peçeteler konuldu. Okulda dezenfekte işlemleri görevliler tarafından yapıldı, son kez yarın yeniden dezenfekte işlemleri uygulanacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SIRALARDA

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Öğrenciler yanlarında kalem, kalemtıraş, silgi, su ve kimlik belgelerini getirecekler. Kimliklerde bu seneye özgü olarak, 15 yaşını doldurmuş olan öğrencilerde fotoğraf şartı aranmayacak. Normal şartlarda öğrenciler sınav öncesinde, sınav giriş belgelerini alıp, okul müdürlüklerine onaylattıktan sonra bu belgeleri de getiriyordu. Bu uygulamada da değişikliğe gidildi. Sınav giriş belgeleri bu seneye özgü olarak okul yönetimi tarafından onaylanarak öğrencilerin sınava gireceği sınıfta sıraların üzerlerine bırakılacak. Hangi salonda sınava gireceği ve hangi sırada oturacağını her öğrenci e-Okul sistemine girip öğrenebilecek. Bilmeyenler için sınav günü okul yönetimi yardımcı olacak.

ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK, HAZIRIZ

Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammer Polat, alınan önlemlerle ilgili şunlar söyledi:

“Sınav tecrübesi olan bir okuluz fakat bu süreç bizim için de yeni. Gerekli hazırlık çalışmalarını yaptık. Velilerimizi okul bahçesine almayacağız. Sadece öğrenciler ve görevli personel olacak. Yan okul bahçesine velilerimiz girebilecek. Velilerin kaygısını anlıyoruz. Çocukları için önemli bir sınav. Fakat onların sağlığı her şeyden daha önemli. Okulda onlar bize emanet. Gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini aldık. Yakın mesafeden gelecek öğrencilerimize yalnız gelmesini tavsiye ediyoruz. Kantinlerimiz kapalı olacak. Alınan önlemleri sosyal medya aracılığıyla öğrencilerimize duyurduk. Çocuklar onların nasıl bir sınıfın beklediğini, hangi aşamalardan geçerek sınıflara gireceklerini biliyorlar. Dağıtılacak maskeler ve siperlikler okullara teslim edilecek. Biz sınava hazırız, öğrencilerimizi bekliyoruz.”

HER SIRADA BİR ÖĞRENCİ

En fazla 20 öğrencinin olacağı sınıflarda sıraların arasında mesafe bırakıldı. Her sırada bir öğrenci oturacak. İsteyen öğrenciler oturduktan sonra sınav sırasında maskesini çıkarabilecek. Öğretmenlere de maske ve siperlikler dağıtılacak. Sınav iki oturumdan oluşacak. Birinci oturum sözel alan 75 dakika, ikinci oturum sayısal alan 80 dakika olacak. İlk oturumun ardından öğrenciler 45 dakika ara verecek. Bu arada öğrenciler gözetmen öğretmenler eşliğinde bahçede, sosyal mesafelerini koruyarak bekleyecek. Ardından ikinci oturum için tekrar sınıflara alınacaklar. Maskeleri yeniden değiştirilecek. Sınav sonrası öğrenciler bekletilmeden okul bahçesi dışına çıkarılacak.

OKULA HİJYEN KORİDORUNDAN GEÇİP GİRECEKLER

Okula gelen öğrenciler güvenlik personelinin yönlendirmesiyle sosyal mesafe kuralına uyularak tek tek okul bahçesine alınacak. Ateş ölçümü yapılmayacak. Okulun bahçe giriş kapısında ‘En az 1 metre sosyal mesafenizi koruyun’ yazılı afişler asıldı. Veliler okul bahçesine giremeyecek. İsteyen veliler sınav yapılmayan yan okulun bahçesinde bekleyebilecekler. Öğrenciler okul binasına girebilmek için zincirlerle oluşturulan ‘hijyen koridoru’nda sıraya girecek. Aralarında 1.5 metre mesafe olacak ve kırmızı renkli bantlarla işaretlenen yerlerde bekleyecekler.

Önceki sınavlarda öğrenciler bahçede toplanıyor, sınav saatine az bir süre kala yapılan anonsun ardından sınıflara alınıyordu. Bu yıl öğrenciler okula geldikleri gibi bahçede beklemeden direkt olarak sınıflarına geçecekler. Sınav saatini sınıfta bekleyebilecekler.

YENİ MASKE ALINACAK, ELLER TEMİZLENECEK

Binanın girişinde öğrenciler kırmızı çizgilerin hizasında bekleyecek. Görevli tarafından maskelerini çöpe atmaları istenecek, her öğrenciye sınıflarına girmeden yeni maskeler verilecek. El dezenfektanları kullanmaları sağlanacak. Kalemini, silgisini ya da suyunu almayı unutan öğrencilere de yardımcı olunacak.

COVİD’Lİ ÇOCUKLAR SINAVA AYRI OKULLARDA GİRECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19’lu çocukların ayrı okullarda LGS sınavına girebileceğini belirtti. Star TV’de açıklamalarda bulunan Selçuk şunları söyledi:

“Telafi eğitim 31 Ağustos’ta başlayacak. Üç haftadan az olmayacak. Hemen arkasından okullar açılabilir. Şu andaki görünen durum o. Özel okullar için başlangıç tarihi ise 15 Ağustos ama bu zorunlu değil. En erken bu tarihte başlatabilirsiniz demek bu.

OKUL SAYISI 5 KAT ARTTI

Geçen seneki LGS’de 3 bin 873 tane okul vardı. Bu sene sınav yapılan okul 18 bin 139 oldu. Beş kat arttı. Geçen sene 59 bin civarında salon vardı. Bu yıl 111 bin 918 salon var. 148 bin görevli vardı. Bu yıl 353 bin görevli var.

Covid’li çocuklarımız varsa bu çocuklarımız için ayrı okullar oluşturduk. İsterlerse ayrı bir okulda sınava girebilirler. Veliler bilgilendirdiğinde, ‘benim çocuğumun rahatsızlığı var’ derlerse isterlerse hastanede de sınava girebilirler. Velinin başvurusunun olması halinde bu çocuklarımızın okula erişimi özel bir takiple yapılacak. Özel bir araçla olacak.”