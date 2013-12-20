1 milyon 210 bin öğrenci taşımalı eğitimde

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MEB, yürütülmekte olan taşımalı eğitim uygulamasıyla, zorunlu eğitim çağında olup, yaşadıkları yerleşim yerinde devam edeceği okul türü bulunmayan veya istenilen düzeyde eğitim verme niteliğini ve öğrenci sayısı bakımından verimliliğini kaybetmiş bu ve buna benzer nedenlerle kapatılması gereken okulların öğrencileri, en yakın ilçe merkezine taşıyor.



Taşımalı eğitim kapsamında 1997-1998 eğitim öğretim yılında 281 bin 833 olan öğrenci sayısı, 2012-2013 eğitim öğretim yılında 812 bin 260'a yükseldi.



Bakanlık, 2013-2014 eğitim öğretim yılında, ülke genelinde 899 ilçede, 817 bin 332 ilkokul ve ortaokul öğrencisini taşıdı, bu öğrencilerin 718 bin 637'si öğle yemeği hizmetinden de yararlandı. Bakanlık 2014 yılı için ilköğretimde taşımalı ilköğretim faaliyetleri için 800 milyon ödenek ayırdı.



Okula erişimi sağlamak üzere 1989 yılından itibaren ilköğretim düzeyinde hayata geçirilen taşımalı eğitim uygulaması kapsamına 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ortaöğretim öğrencileri de alındı.



Ortaöğretimde taşımalı eğitim kapsamına 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 9’uncu sınıf öğrencileri, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 10’uncu sınıf öğrencileri, 2012-2013 eğitim öğretim yılında ise zorunlu eğitim süresinin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasının ardından 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri de dahil etti.



Bu kapsamda 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 159 bin 804 ortaöğretim öğrencisi taşımalı eğitimden faydalandı. Tüm taşıma ve yemek giderlerinde toplam 190 milyon 717 bin 524 lira kullanıldı. 2012-2013 eğitim öğretim yılında 377 bin 640 orta öğretim öğrencisi taşındı, 300 bin 557 öğrenci ise yemek hizmetinden yararlandı.



Orta öğretimde 2013-2014 eğitim öğretim yılı içerisinde ise 393 bin 283 öğrenci taşımalı eğitimden faydalandı. Bu öğrencilerin 292 bin 848'i yemek hizmetinden de yararlandı.



Bakanlık ortaöğretimde taşımalı eğitim için 2014 yılında 680 bin lira kaynak ayırdı.



Özel eğitime ihtiyacı olan yaklaşık 53 bin öğrenci taşındı



MEB, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların da eğitime sorunsuz ulaşabilmesi için, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan sağlanan kaynakla, 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren tüm engelli öğrencilerin taşıma hizmetinden yararlanmasına imkan sağladı.



Bu kapsamda, 2013-2014 eğitim öğretim yılında 52 bin 918 engelli öğrenci, 23 yaş ve üzeri 795 engelli kursiyer ve 3 bin 81 veli ücretsiz taşındı.