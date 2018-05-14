1 milyon 200 bin öğrenciye yetenek taraması

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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, büyük Türkiye hedefine giden yolda en büyük kılavuzlarının bilim ve akıl olduğunu belirterek, “Bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. Yetişmiş insan gücünü de okullar yetiştirir. Türkiye en büyük yatırımını beşeri sermayeye yapıyor. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Turkcell’in sponsorluğuyla hayata geçirilecek olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin tanıtımı yapıldı. Tapduk Emre İlkokulu Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, bu projede emek verip katkı sunanlara teşekkür etti.

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Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, “Sağlıklı ve mutlu bireyler için her bir öğrencimizin kendi yeteneğine göre en az bir spor alanına yönlendirilmesi gerekir. Çocuklarımıza sporu sevdirmek ve özel eğitimlere tabii tutarak sporu hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

SENEYE 2’NCİ VE 8’İNCİ SINIFLAR TARANACAK

Bakan Yılmaz, her öğrencinin, kendine uygun spor alanında lisans alacak düzeyde bir eğitimden geçmesini hedeflediklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün tanıtımını yaptığımız projenin amacı da budur. Yetenek taraması tamamlandığında başarıya hazır sporcu öğrencilerimiz olacaktır. Ülkemiz sporda da daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde ilkokul 3’üncü sınıfta öğrenim gören yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimizin yetenek taramasını yapacağız. Gelecek eğitim öğretim yılında bu proje kapsamında ilkokul 2’nci sınıftan ortaokul 8’inci sınıf kademesinde yer alan 9 milyon 200 bin öğrencinin yetenek tarama testleri gerçekleşecek. Nihayetinde ilkokul, ortaokul sıralarından keşfedilen yeteneklerimiz ülkemizi sporda da başarıyla temsil edecek. Okul sıralarında yeteneği görülen ve uygun eğitim verilen öğrencilerimiz ülkemizi gururla temsil ediyor. Bunun en son örneği Rukiye Yıldırım’dır.

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YETİŞMİŞ İNSAN GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR

Rukiye Yıldırım, Ankara Mamak’taki ortaokul, lise eğitimi sırasında keşfedildi. Yıldırım, Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda 46 kiloda Türkiye’ye altın madalya kazandırdı. Bu yetenek taraması sonrası keşfedilecek yetenekli öğrencilerin, uygun eğitimle uluslararası arenada Türkiye’yi hakkıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan gücünü de okullar yetiştirir. Türkiye en büyük yatırımını beşeri sermayeye yapmaktadır. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir.”

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126 ANTRENÖR GÖREV ALDI

İstanbul Valisi Vasip Şahin de bugünün hem spor hem gençler hem de eğitim adına çok önemli bir gün olduğunu belirterek, bu hareketle gençlerin hem fiziksel hem ruhsal hem de bilgi noktasında gelişimine ivme kazandırılacağını söyledi. Eğitimin bir parçası olarak sporun gençlere özveri sağlamasında çok önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Şahin, “Bu anlamda bu faaliyetlerin artarak devamı hem milletimizin hem ülkemizin geleceği açısından son derece önemli. İlimizde bugüne kadar 618 bin lisanslı sporcu spor yapıyor. 9 branşta da yaklaşık 50 bin müsabaka oynandı. Bu taramaya dahil olan 193 bin 618 öğrencimiz bu proje kapsamında taranacak. 126 antrenör bu seçmelerde görev aldı” diye konuştu.

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KAPSAMI HER YIL GENİŞLETİLECEK

Çalışma kapsamında, ilk aşamada Türkiye’deki tüm ilkokul 3’üncü sınıf öğrencilerinin taranarak yaklaşık 1 milyon çocuğun sportif yetenek ve potansiyelleri bilimsel verilerle ortaya çıkarılacak. Kapsamı her yıl daha da genişletilerek devamlı hale getirilecek projeyle yetenekli çocukların geç kalınmadan keşfedilmesi ve Türkiye’nin spor altyapısının sağlam temeller üzerinde yükselmesi sağlanacak. Hedefin, tarama yapılacak çocukların yüzde 10’uyla temel eğitime devam edilmesi olduğu vurgulanırken, oluşturulacak geniş sporcu havuzuyla içlerinden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarının çıkacağı elit sporcular yetiştirilecek. Proje kapsamında 81 ilde 24 bin okulun 135 uzman birim tarafından taraması yapılacak.