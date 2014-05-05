1 milyar lira yurtdışına eğitime gidiyor

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Son yıllarda yurtdışına eğitime giden öğrenci sayısı hızla artarken, yapılan harcamalar da 1 milyar lirayı buldu. Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği’nin (UED) yaptığı araştırmaya göre her yıl Türkiye’den yurtdışına eğitime giden öğrenci sayısı 60 bini geçti. Danışmanlık yapan şirket sayısı ise 250’nin üzerine çıktı. Öğrenciler üniversite eğitimi için Amerika’yı tercih ederken, dil eğitiminde ilk sırada İngiltere yer aldı.

İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ

Türkiye’nin bugün ABD ve İngiltere’ye en çok öğrenci gönderen ilk 10 ülke arasında yer aldığını anlatan UED Başkanı Eren Göker, sektörle ilgili şu bilgileri verdi: “Yurtdışında eğitime giden öğrenci sayısı geçtiğimiz yıl yüzde 4 büyüdü. Yaz ayları, sektörün en hareketli olduğu dönemlerin başında geliyor. Yurtdışına çıkan öğrenciler eğitim ve konaklama için 1 milyar lira harcıyor. Öğrenciler çoğunlukla İngilizce dil eğitimi programları ile ilgilendikleri için anadili İngilizce olan ülkeleri tercih ediyorlar. İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda, Malta, Güney Afrika, Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya başta geliyor.”

Eğitim için yabancı bir ülkeyi tercih edecek öğrencilere uyarıda bulunan Eren Göker, şunları söyledi: “Birçok öğrenci doğru ülke ve okul tercihi veya çok basit vize prosedürlerini aşamadığı için yurtdışı eğitiminde zorluk çekmekte. Üniversite eğitiminde denklik çok önemli bir konu. Yüksek öğrenimlerini yurtdışında görecek öğrenciler için eğitim görecekleri okulun YÖK denkliği büyük önem taşımakta. Yurtdışında dil eğitimi almanın mali boyutu ise birçok kritere göre değişkenlik gösteriyor. Kursun süresi, tercih edilen dönem, ülke, şehir, okul, program gibi kriterler bütçeyi etkiliyor. Öğrencilerimiz UED üyesi eğitimim danışmanlarına başvurduklarında kendileri için fiyat–kalite dengesinin en uygun olduğu okulların seçimi konusunda ücretsiz yardım alabilmektedirler.”

Öğrenci değişim programı etkiledi

AVRUPA Birliği (AB) öğrenci değişim programları ile yurtdışına çıkan öğrencilerin sayısının arttığına dikkat çeken Eren Göker, “Bu durum sektörel gelişimi pozitif yönde etkileyen gelişmelerin başında geliyor. Sektörümüzdeki bu ilerlemenin diğer gelişmekte olan ülkelerdeki kadar hızlı olmadığını da eklemek gerekiyor. Daha çok gencimizin yurtdışında eğitim tecrübesi edinmesi önemli” dedi.