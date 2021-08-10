1 Mil Kaç Km? 1 Mil Kaç Adımda Yürünür?

Özellikle yabancı ülkelerde kullanılan mil, deniz üzerindeki mesafeyi göstermektedir. Türkiye'de ise bu daha çok kilometre üzerinden ele alınır ve hesaplanır. Ancak bazı durumlarda her iki ölçüm arasında bir hesaplama yapılması ve orantı kurulması gerekir.

1 Mil Kaç Km?

Hemen hemen birbirlerine yakın olması ile beraber belli başlı bazı miktarlar üzerinden mil ile km arasında farklılık bulunur. Bu doğrultuda bir milin 1,609344 kilometredir.

1 Mil Kaç Adımda Yürünür?

1 mil kilometre üzerinden hesaplanması ile beraber aynı zamanda adım kapsamında da hesaplama yapılır. Bu bağlamda ise 1 mil 1400 ila 1700 adım arasında yer alıyor. Zira özellikle kilometre üzerinden yapılacak hesap ile beraber bu miktar aşağı yukarı ortaya çıkmaktadır. Farklı amaçlar doğrultusunda bu hesaplama kullanılabilir.