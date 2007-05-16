1 litre yakıt ile bin km

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Bugün Gazetesi'nin haberine göre, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Shell Eco-Marathon yarışında Türk takımları dikkat çekti. Buhar isimli araçlarıyla yarışmaya katılan Boğaziçililer, hidrojen kategorisinde 1 litre yakıtla 928 km yol alarak 78 okul arasından 8’inci olmayı başardı. Ekipten Saruhan Onur Ünlü, tasarım eksikliklerinin yanı sıra pilotlarının yarışa tam hazırlanamadığını açıkladı.

2008 FARKLI OLACAK

Araç üzerinde köklü değişiklikler yapacaklarını anlatan Ünlü, "Aracımız seneye 3 bin 500 kilometre gidebilecek. Shell Eco-Marathon 2008'in sonuçları farklı olacak" dedi. Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Shell Eco-Marathon yarışmasında farklı kategorilerde birçok genç mücadele etti. Yarışa benzinli araçlarıyla katılan Fransız St. Joseph La Joliverie Lisesi ekibi, 1 litre yakıtla 3 bin 39 km ‘yle birinci olurken, geleceğin yakıtı hidrojen alanındaki yarışmalarkıyasıya geçti.

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PİLOT HAZIR DEĞİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi Hidrojenli Araba; BUHAR ekibi, araç tasarımındaki bazı eksikliklerin yanı sıra pilotun tam olarak hazır olmaması nedeniyle istediği başarıyı elde edemedi. Ekipteki tek birinci sınıf öğrencisi olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Saruhan Onur Ünlü, "Pilotumuzu yarışa tam hazırlayamadık. Daha üst sıralarda yer alamayışımızın nedeni bu. Sponsor katkıları da sorun oluşturdu" dedi.



HEDEF 3 BİN 500 KM



Önümüzdeki yıl Shell Eco- Marathon'da daha iyi sonuçlar alacaklarını vurgulayan Saruhan Onur Ünlü, araçta köklü değişikliklerde yapacaklarının sinyalini verdi. Kaportanın değişeceğini ifade eden Ünlü şunları söyledi: "Aracı uzatacağız. Yakıt pilini de geliştireceğiz." Araçta kullanılan hidrojen yakıt pilinin 1.2 kilowatt kapasiteye sahip olduğunu aktaran Ünlü, motor kapasitesinin 300 volt olması nedeniyle bu kadar kapasitenin kullanılabildiğini kaydetti. Ünlü, araçta yapılacak köklü değişiklikler sayesinde 1 litre benzin eşdeğeri hidrojen yakıtıyla 3 bin 500 kilometre yol gidebileceklerinin altını çizdi.