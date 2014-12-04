1’lere din dersi

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlen 19. Milli Eğitim Şûrası Antalya’da devam ediyor. Şûranın en sert tartışmalara sahne olan ‘Öğretim Programları ve Ders Çizelgeleri’ komisyonunda zaman zaman tansiyon yükseldi. Bu grupta, okul öncesinde din kültürü eğitimi verilmesi, karma eğitim zorunluluğunun kaldırılması yönünde öneriler Şûra’nın ilk gününde öneri olarak sunulmuştu. İkinci gün ise ilkokul 1, 2, 3. sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin zorunlu olması yönünde öneriler geldi. Mevcut durumda, din kültürü eğitimi 4. sınıfta başlıyor. Çalışma grubu okulöncesinde değerler eğitimi verilmesi, ilkokul 1, 2, 3. sınıflarda da zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi verilmesi yönünde karar birliğine vardı. Öneriler, şûranın son günü genel kurula sunulacak ve oylanacak maddeler arasında bunlar da olacak.

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Eğitimi aileler versin

Komisyonda, din ve değerler dersinin daha küçük yaşlarda anaokulundan itibaren verilmesi gerektiği önerisine bazı üyeler, din eğitiminin devlet eliyle okullarda değil, aileler tarafından evlerde verilmesi gerektiğini söyleyerek karşı çıktı. Bir grup eğitimci de anaokulu çağında pedagojik açıdan din ve değerlere ilişkin soyut kavramların öğretilmesinin yararlı olmayacağını vurgulayarak, “4-5 yaşlarında çocuklar soyut kavramları anlayamaz, bu kavramları sadece zihninde somutlaştırmak ister. Çocuklara anaokulunda Allah, cennet-cehennem gibi soyut ifadeleri anlatamayız” görüşünü savundular. Buna karşılık bazı katılımcılar ise “Sizin din deyince aklınıza neden cehennem geliyor. Allah’ı mı tartışıyorsunuz” tepkisini gösterdi.

Karşı cinse ilgi kaynaklı güvenlik sorunu çıkıyor

Okul güvenliğinin konuşulduğu grupta ise okullara basit tamirat işleri için bile bütçe ayrılamadığı ve kazalar yaşandığı dile getirildi. Karma eğitimin kaldırılması bu grupta da gündeme geldi. İsteyenler için kız ve erkek okullarının ya da karma okul olsa da kız ve erkek sınıflarının olması önerildi. Eğitim-Sen’den Prof. Dr. Adnan Gümüş, bir önerinin de orta öğretim zorunluluğunun kalkması olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir bürokratın ise “Cinsel farkındalıkla başlayan, karşı cinse duyulan ilgiden kaynaklı güvenlik sorunları oluyor. Bu sorunların en az seviyeye indirilmesi gerekir. Bunun için karma eğitim modeli, özel öğretim ve devlet kurumlarında, yerel ve sosyal şartlar da dikkate alınarak değiştirilebilir” önerisini gündeme getirdiği öğrenildi. Karma eğitimin kaldırılması önerisi, önceki gün haftalık ders programları komisyonunda da gündeme getirilmişti. Sendika temsilcilerinin tepkisi nedeniyle konunun henüz oylanmadığı bildirildi.