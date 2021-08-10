1 Lbs Kaç Kg? 1 Lbs Ağırlığı Ne Kadardır, Kaç Kg Eder?

LBS ölçü birimi ağırlık ölçü birimidir.

LBS Kaç Kilogram?

LBS ağırlık ölçüsü Libre’s kelimesinin kısaltmasından ortaya çıkmıştır. LBS poud ağırlık ölçüsü ile eşittir. LBS ağırlık ölçüsü olarak genellikle İngilizce konuşan ülkeler kullanmaktadır.

Lbs ağırlık birimine kilogram cinsin bakıldığında 0.453 kilogram olarak verilmektedir. Lbs ölçü birimi dünyanın birçok bölgesinde kullanılmaktadır. LBS ölçü birimi kullanımı çok eski yıllara kadar dayanmaktadır.

1 LBS Ağırlığı Ne Kadardır?

Farklı dillere göre kullanılan ağırlık birimleri değişkenlik gösterebilmektedir. İngilizce konuşan ülkelerde lbs kullanılmaktadır. Ülkemizde ağırlık ölçümü olarak kilogram kullanılmaktadır. Ons gibi ağırlık ölçümleri vardır. LBS ağırlık biriminin diğer ağırlık birimlerine göre karşılığı;

1LBS= 0.453 gram

1 Kilogram = 2,2 LBS

1 LBS= 16 ons