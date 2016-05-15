"1 Kitap 1 Hayat" projesi

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Kırsal kesimlerdeki okullardan başlatılan projede anaokulu, ilk, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrencilere seviyelerine göre farklı türde kitaplar verildi. Öğrenciler ellerindeki kitapları okuduktan sonra sınıf arkadaşlarıyla takas yaparak daha fazla kitap okuyabilecek.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, bir kitabın insan hayatının değişmesine ve şekillenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

"Biz de bu manada ilçemizde bulunan 5 bin öğrencimizin hayatını şekillendirmesi için sınıflarına ve gruplarına göre 5 bin kitap dağıttık." diyen Togar, "İstiyoruz ki bu kitaplardan aldıkları olumlu bir bilgi hem onların kitap okuma alışkanlığını geliştirsin hem de kitapların içinden alacakları bir cümle, bir hikaye veya yaşanmış bir olay hayatlarında olumlu bir değişime sebep olsun." ifadesinde bulundu.

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Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasında bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurgulayan Togar, şöyle devam etti:

"Bu çocuklara ne veriyorsanız karşılığını gelecekte alıyorsunuz. Yol, park, bahçe yapmaktan daha önemli. Öğrencilerimiz bu proje ile hem kitap okuyacak hem de okuduğu kitabı takas yaparak paylaşımı öğrenecek. Öğrencilerimize özellikle anlayabilecekleri düzeyde kitaplar verildi. Her yaşa hitap edecek, çizgi romanı, öykü ve hikaye kitapları dağıttık."

Kitapları alan çocuklar ise büyük sevinç yaşadı. Bazı öğrenciler, dağıtılan kitapları okul bahçesinde hemen okumaya başladı.