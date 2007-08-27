1 kadro için 25 engelli yarıştı

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Hakkari'de 25 engelli iş sahibi olabilmek için birbiriyle yarıştı. Çevre Orman Müdürlüğü'nde açılan 1 engelli memur kadrosu için 25 engelli başvuruda bulundu. Hakkari merkez ve köylerinden gelen engelliler, kendilerine sorulan 50 soruyu cevaplamaya çalıştı. Sınav öncesi ve sonrası heyecanlarını gizleyemeyen engellilerin sınavında da Çevre Orman Müdürü Ayşe Okay ile 5 gözlemci görev yaptı. Hazırlanan soruların oldukça zor olduğunu belirten engelliler, ancak sınavın torpilsiz yapılmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Yapılan sınav sonrası sınavda 62 puan alan Süleyman Durman memur kadrosuna girmeye hak kazanırken, 60 puan alan Ali Aytekin ise yedek oldu. Çevre ve Orman Müdürü Ayşe Okay, sınavın adalete uygun ve çok büyük titizlikle yapıldığını söyledi. Okay, “25 engelli vatandaşın müracaatta bulunduğu sınav için 5 kişilik uzman eğitim komisyonu kurduk. Komisyon üyeleri tarafından sınav soruları hazırlandı. Sorular öğrenciler sınava girdikten sonra gözlemciler nezaretinde açılarak öğrencilere dağıtıldı. Bu sınavda hak eden kazandı. Sınavlar aynı gün açıklandı. Hakkari'de ilk kez hiçbir spekülasyona yer vermeyecek bir sınav yapıldı” dedi.