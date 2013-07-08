1’inci Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi, Kasım’da yapılacak

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Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) işbirliğinde, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın himayelerinde düzenlenecek olan “1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi” ile “Çocuk ve Medya Hareketi”nin 2.Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı. Kongre öncesi çalışmaların değerlendirildiği ve kurul üyelerinin önerilerde bulunduğu toplantıda, kongreyi tanıtacak afiş çalışmasının tamamlandı. Web sitesinin hazırlandığı, sosyal medya stratejisinin belirlendiği kongrede Türkiye’den 26, yurt dışından 21 uzman sunum yapacak.

Çocuk ve medya kamu spotunda

Toplantıda, biri Çocuk ve Medya Kongresi diğeri de Çocuk ve Medya Hareketi için hazırlanan ve medyanın mesajları karşısında çocukları ve bireyleri daha bilinçli olmaya davet eden kamu spotları da ele alındı. Toplantıda yapılması planlananlar şöyle:

Kamu spotlarının yayınlanmasına ve tanıtım faaliyetlerine ağustos ve eylül aylarında hız verilecek.

TÜİK’in “Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” 15 Ağustos’ta, RTÜK’ün “Türkiye’de Çocukların Medya Kullanma Alışkanlıkları”

araştırması ise eylül ayında sonuçlanacak.

Kongrede çocuklar da delege olabilecek.

Çocukların medyanın olumsuz etkilerinden korunması ve olumlu etkilerinden yararlanmasının amaçlandığı Çocuk ve Medya Hareketinde kongre dışında, medya okuryazarlığı eğitimiyle medyanın her türlü mesajına çocuk ve yetişkin bireylerin bilinçlendirilmesine öncülük edecek.

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Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda Başbakan Yardımcısı Arınç’ın himayelerinde 14-15 Kasım’da düzenlenecek 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nde, çocukların medyanın olumsuz etkilerinden korunması ve olumlu yanlarından yararlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek. Kongre sonunda, “İstanbul Medya ve Çocuk Bildirgesi” ile “Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı 2014-2018 Belgesi” hazırlanacak. 9-18 yaş grubundaki çocuların da delege olarak katılabileceği kongrede “Ben ve İletişim Araçları” başlığı altında, çocuklar iletişim araçlarının olumlu ve olumsuz etkileri hakkındaki başvurularını “info@cocukvemedyakongresi.org” adreslerinden 31 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Müracaat sonuçları, 15 Eylül’de “www.cocukvemedyakongresi.org” sitesinden duyurulacak. Çocuk ve Medya Stratejisi belge yazım grubu 15 Eylül’e kadar çalışmalarını tamamlayacak. Belge, müzakere edilmesinin ardından aralık ayında hükümete sunulacak.

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BYEGM’de, Genel Müdür Murat Karakaya’nın başkanlığındaki toplantıda, Milli Eğitim, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Aile ve Sosyal Politikalar, Kültür ve Turizm, Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Anadolu Ajansı, TRT, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ve Medya Derneği ve ilgili kurum yetkilileri yer aldı.