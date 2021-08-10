1 Feet Kaç Metre? 1 Feed Kaç Kilometredir?

Fit ya da bir başka ismi ile feet İngiliz birim sistemi içerisinde yer alan bir uzunluk ölçüsü birimi şeklinde ifade edilir. 1958 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ile İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri arasında, 1 yardanın uzunluk ölçüsü 0,9144 metre şeklinde tanımlanmıştır. Bu sebepten dolayı 1 fit 0,3048 metreye eşit olmaktadır.

Feet Nedir?

Feet, Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallıkta kullanılmakta olan bir ölçü birimini ifade eder. Türkiye içerisinde yer alan ölçü birimlerinin metre cinsinden kullanılmış olmasından dolayı her çeşit sosyal ve ticari yapılı olan işlerde birim dönüştürme uygulamasına ihtiyaç duyulur.

1 Feet Kaç Metre Eder?

3 feetin uzunluğu 1 yardanın uzunluğuna eşit olmaktadır. Yarda ölçüsü, 1958 tarihinde tanımlanmış olan ve standart bir şekle getirilen değeri ile 0,9144 metre biçiminde kabul edilmiştir. Bu nedenle 1 foot ya da feet 0,3048 metre ölçüsüne eşit olarak kabul edilmektedir. Yapılmakta olan tüm matematiksel işlemler kapsamında 1 feed 30,48 metre kabul edilmiştir. Bununla birlikte 1 metre ise 3,28 fit uzunluğunda kabul edilmiştir.

1 Feet Kaç Kilometre Eder?

1 kilometre 3280,84 feet şeklinde kabul edilmektedir. Bu durumda ise 1 feetin değeri de 0.0003048000 km olarak hesaplanmaktadır.