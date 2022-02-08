1 faktoriyel kaçtır? 1 faktöriyel kolayca hesaplama

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Faktöriyel matematikteki bir konudur. 1 faktöriyel ise 1'e eşittir. Faktöriyel konusunda hesaplaması en kolay olan sayı 1'dir ve başka hiçbir sayıyla çarpılmasına gerek olmaz.

1 Faktöriyel Kaçtır?

Faktöriyel matematik biliminde sağına ünlem işareti konulan sayıya verilen isimdir. Sayıların faktöriyellerini hesaplamak için o sayıdan 1'e kadar olan sayılar yan yana yazılır ve birbirleriyle çarpılır. 1 faktöriyel 1'e eşittir. Örneğin 3 faktöriyeli hesaplamak isteyen kişilerin de 3x2x1 yapmaları gerekir ve sonucu bu şekilde bulunur.

Faktöriyel hesaplama işlemlerinde birçok yöntem bulunmaktadır. Sayıların 1'e kadar olan sayılarının çarpılması yerine daha kolay faktöriyel hesaplama yöntemleri bulunmaktadır. 1 faktöriyel kolay bir şekilde hesaplanmaktadır. Hiçbir sayıyla çarpılması gerekmediğinden dolayı 1 faktöriyel 1 sayısına eşittir.