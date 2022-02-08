1 faktoriyel kaçtır? 1 faktöriyel kolayca hesaplama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ozan Tufanın büyük şanssızlığı Kendisini denedi ancak...Ozan Tufan'ın büyük şanssızlığı! Kendisini denedi ancak...#Ozan Tufan
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
1 ayın zirvesini gördü Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor1 ayın zirvesini gördü! Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor?#Kripto Para Piyasaları
Bakan Nebatinin Londra temaslarının ayrıntıları belli olduBakan Nebati'nin Londra temaslarının ayrıntıları belli oldu#Nurettin Nebati
Vefatlardaki tablo çok üzücü Bakan Koca bir kez daha uyardı: Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcıVefatlardaki tablo çok üzücü! Bakan Koca bir kez daha uyardı: 'Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcı'#Koronavirüs
Canlı: Fenerbahçe - Kayserispor maçında top direkten döndüCanlı: Fenerbahçe - Kayserispor maçında top direkten döndü#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sedef Kabaşa tazminat davasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandıHablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı#Nuri Gökhan Bozkır
Marius Sumudica taciz iddialarına isyan etti Bu tarz şeyler asla söyleyemezsinMarius Sumudica taciz iddialarına isyan etti! "Bu tarz şeyler asla söyleyemezsin"#Marius Sumudica
Şarkıcı Ebru Elvere dolandırıcılık şokuŞarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku#Ebru Elver
Miras kavgası aile faciasına döndü Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdıMiras kavgası aile faciasına döndü! Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı#Miras
Putin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı Tuzu uzatır mısın lütfenPutin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı! 'Tuzu uzatır mısın lütfen?'#Macron
Burak Elmas: UEFA final bileti bendenBurak Elmas: "UEFA final bileti benden"#Macron
Kesinti sonrası fatura kararı Bakan Dönmez açıkladı...Kesinti sonrası fatura kararı! Bakan Dönmez açıkladı...#Fatih Dönmez
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

1 faktoriyel kaçtır? 1 faktöriyel kolayca hesaplama

1 faktoriyel kaçtır 1 faktöriyel kolayca hesaplama

Faktöriyel konusu matematikte en merak edilen konulardan biridir. Özellikle çözümü basit olması ve matematikte çok kullanılması sebebiyle öğrenilmesi gereken konular arasındadır. Bu nedenle faktöriyel nedir bakarak ve nasıl hesaplandığını araştırarak faktöriyel konusunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. 1 faktöriyel kaçtır? Faktöriyel konularında kolay hesaplama yöntemleri ile ilgili detayları derledik.

Haberin Devamı

 Faktöriyel matematikteki bir konudur. 1 faktöriyel ise 1'e eşittir. Faktöriyel konusunda hesaplaması en kolay olan sayı 1'dir ve başka hiçbir sayıyla çarpılmasına gerek olmaz. 

 1 Faktöriyel Kaçtır? 

 Faktöriyel matematik biliminde sağına ünlem işareti konulan sayıya verilen isimdir. Sayıların faktöriyellerini hesaplamak için o sayıdan 1'e kadar olan sayılar yan yana yazılır ve birbirleriyle çarpılır. 1 faktöriyel 1'e eşittir. Örneğin 3 faktöriyeli hesaplamak isteyen kişilerin de 3x2x1 yapmaları gerekir ve sonucu bu şekilde bulunur. 

 Faktöriyel hesaplama işlemlerinde birçok yöntem bulunmaktadır. Sayıların 1'e kadar olan sayılarının çarpılması yerine daha kolay faktöriyel hesaplama yöntemleri bulunmaktadır. 1 faktöriyel kolay bir şekilde hesaplanmaktadır. Hiçbir sayıyla çarpılması gerekmediğinden dolayı 1 faktöriyel 1 sayısına eşittir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi