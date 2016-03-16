1.831 çocuğa ücretsiz bakım

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Bakanlığın koruyucu ve önleyici hizmetlere verdiği önem kapsamında, çalışan anne ve babanın 0-6 yaş grubundaki çocuklarının bakımlarını gerçekleştirmek, bu çocuklara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kreş ve gündüz bakımevi hizmetleri yürütülüyor.

Özel kreş ve gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüplerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemlerini gerçekleştiren bakanlığın, açılış izni verdiği bin 933 özel kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulübü bulunuyor. Bu kurumlarda bakımı yapılan toplam çocuk sayısının 63 bin 219 olduğu tespit edildi.

Ekonomik gücü olmayanlara bakım ücretsiz

Koruyucu ve önleyici bir hizmet modeli olarak geliştirilen "ücretsiz bakım hizmeti" ile de ekonomik güçlük içindeki ailelerin çocuklarına yüzde 3 kontenjan ayrılarak, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanıyor.

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Ücretsiz bakım hizmetinden ekonomik gücü yetersiz ailelerin çocukları ile bu durumda olup anne ve babası ölen bir yakını tarafından bakılan çocuklar faydalanabiliyor.

Bu kurumlardan bakanlığa bağlı kadın konukevlerindeki kadınların çocukları, cezaevlerinde bulunan kadın mahkumların çocukları, korunma altında bulunan çocuklar, ekonomik durumlarına bakılmaksızın şehit ve malul gazi çocukları ile ekonomik gücü yeterli olmayan engelli ebeveyni olan çocuklar da yararlanabiliyor.

Ekonomik yetersizlik içinde olan ailelerin çocuklarının, korunma altına alınmadan, aileleri yanında kalarak, gündüzlü kreş hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları da sağlanıyor.

58 şehit ve malul gazi çocuğu faydalandı

Geçen yıl özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz bakım hizmeti alan (0-14 yaş) çocuk sayıları şöyle:

"Ekonomik gücü yeterli olmayan 339, ekonomik gücü yeterli olmayıp anne ve babası ölen ve bir yakını tarafından bakılan 15, ekonomik gücü yeterli olmayan tek ebeveyni ile yaşayan 919, kadın konukevlerinde annelerinin yanında bulunan 92, cezaevlerinde annesi ile kalan 62, çocuk yuvaları, çocuk evleri, çocuk evleri sitesinde korunma ve bakım altında olan 304, ekonomik gücü yeterli olmayan engelli ebeveyni olan 42 çocuk ile 58 şehit ve malul gazi çocuğu olmak üzere toplam bin 831 çocuk."

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Bakanlıkça ücretsiz bakım hizmetinin yaygınlaştırılması amacıyla, ekonomik yoksunluk içindeki ailelerin çocuklarının özel kreş ve gündüz bakımevlerinden ücretsiz yararlanabilmelerine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

‘Sevgi zinciri’ uygulaması

Çocuk yuvaları ve çocuk evlerinde korunma altındaki 0-6 yaş grubu çocuklar, özel kreş ve gündüz bakımevlerinin yanı sıra resmi kuruluşlar bünyesindeki anasınıfı, anaokulu hizmetlerinden de yararlanabiliyor.

‘Sevgi zinciri’ olarak adlandırılan bu uygulamayla yuvada kalan çocukların sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel, dil gelişimi ile aile yanından gelen çocuklarla sosyal ilişki kurma ve sürdürme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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Bu uygulama kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinden faydalanan çocuk sayısının da 431 olduğu bildirildi.