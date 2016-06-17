1.8 milyon öğrenciye 'güvenlik karnesi'

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Çocukların trafikteki tehditler ile risklerin farkına varmasını sağlayıp, onlara güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmayı amaçlayan ‘Sokakta İlk Adımlar’ yol güvenliği eğitim projesi 14’ncü eğitim yılını bitirdi. Alanının en uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan ‘Sokakta İlk Adımlar’, Renault, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ortaklığıyla sürdürülüyor. Yol güvenliği bağlamında en riskli 41 ilde uygulanan projeden 2015-1016 eğitim öğretim yılı sonunda 1 milyon 789 bin öğrenci yararlandı. Eğitim yılının bitişi nedeniyle bir açıklama yapan Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar şunları söyledi:

“TÜİK’in 2014 verilerine göre Türkiye’de 1 milyon 199 bin 10 kaza meydana geldi. 3 bin 524 kişi hayatını yitirdi, 285 bin 59 kişi yaralandı. 1995-2014 yılları arasında ise 0-14 yaş arası 8 bin 936 ölümlü, 371 bin 578 yaralanmalı kaza yaşandı. Yapılan bilimsel araştırmalar, yayalar içinde ilköğretim çağındaki çocukların ciddi bir risk grubu oluşturduğunu gösteriyor. İşte Sokakta İlk Adımlar bu riski azaltmayı ve çocuklarımıza yollarda daha güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyor. Hedefimiz projemizin ikinci 10 yılının sonunda, 5 milyon öğrenciye ulaşmak ve onların bu yaşamsal soruna ilişkin farkındalık kazanmalarını sağlamak. Bu hedefi de, birlikte yürüdüğümüz güçlü proje ortaklarımız ve okul yöneticileri ile öğretmenlerimizin güçlü desteğiyle gerçekleştireceğiz.”

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EĞİTİMCİLER PROJEYİ ÇOK YARARLI BULUYOR

Projeyi uygulayan 1149 öğretmenin katıldığı en son anket, projenin uygulanma oranının yüksekliğini ve faydasını gösterdi. Araştırmaya göre, öğretmenlerin yüzde 95’i Sokakta İlk Adımlar Eğitim Seti’ni sınıflarda kullandığını belirtirken, kullananların yüzde 96’sı setten memnun olduğunu, yüzde 98’i ise projenin yol güvenliği ve çevre konularıyla ilgili sınıf çalışmalarında çok yarar sağladığını söyledi. Öğretmenler, eğitim setinin geliştirilmesi için çeşitli önerilerde de bulundular ve projenin sürdürülmesi gerektiğini de belirttiler.

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SOKAKTA İLK ADIMLAR: 41 İLDE, 1565 OKUL, 7 BİN 99 SINIF

Türkiye’nin 41 ilindeki 1565 okula ve 7 bin 99 sınıfa ücretsiz olarak gönderilerek uygulanan eğitim setleri, öğrencileri trafik güvenliğinin yanı sıra ulaşıma bağlı çevre sorunları konusunda da bilinçlendiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Renault arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla gerçekleşen projeden ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri, trafik ve yol güvenliği derslerinde yararlanıyor. Projenin eğitim materyalleri arasında öğretmen kartları, öğrenci kitapçığı, öğrenci için test ve sınıf için uyarıcı, bilgilendirici bir afiş yer alıyor. Okul programlarına göre tasarlanan öğretmen kartları, öğretmeni konuların uygulanmasına yönlendiriyor ve işlenen farklı temalar hakkında temel kavramları veriyor. Sınıftaki çalışmayı derinleştirmek ve öğrencileri somut eylemlerle teşvik etmek için aynı zamanda faaliyet uzantıları da öneriliyor. Öğrenci kitapçığında yer alan eğitici faaliyetler ise birbirinden bağımsız. Bunlar öğrencinin fikir yürütmesini, belli mesajları öğrenmesini, öğrenilen kavramları uygulayarak, bunları kendi kelimeleriyle yazarak pekiştirmesini sağlıyor. Sokakta İlk Adımlar şu illerde uygulanıyor:

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Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak. Projenin başarı ölçümlemesi de yapılıyor. Bu ölçümlemenin yanı sıra okullara bizzat İbrahim Aybar ve proje ortakları tarafından düzenli gözlem ve motivasyon ziyaretleri de gerçekleştiriliyor.