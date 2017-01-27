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Engelli öğretmen alımı duyurusu heyecanlandırdı! Bin 500 engelli öğretmen alımı yapılacak

#Engelli Öğretmen Atamaları#Öğretmen Atama#Engelli Öğretmen Başvurusu
Engelli öğretmen alımı duyurusu heyecanlandırdı Bin 500 engelli öğretmen alımı yapılacak

Engelli öğretmen alımı konusunda Milli Eğitim Bakanlığından gelen haber, konuyu araştıran vatandaşları heyecanlandırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı resmi İnternet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklama, birçok vatandaşın merakını süsledi. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı engelli öğretmen alımı ne zaman yapılacak? İşte, bin 500 engelli öğretmen alımı konusunda detaylı bilgiler

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Atama bekleyen engelli öğretmenlerin beklediği haber geldi. Atamalara yönelik duyuru Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden yayımlandı. Bin 500 engelli öğretmene atama müjdesinin verildiği duyuruda atama başvurularının hangi tarihler arasında ve nasıl gerçekleşeceğini de bildirdi. Peki, engelli öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, tüm detaylar!

Milli Eğitim Bakanlığınca EKPSS puanı üstünlüğüne göre atama yapılacak bin 500 kontenjan için ön başvurular, 21-24 Şubat tarihlerinde elektronik ortamda alınacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat hükümlerine göre bin 500 kontenjana yapılacak engelli öğretmen alımı için ön başvurular, 21-24 Şubat tarihlerinde alınacak. 

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

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Peki, öğretmen adayları atama başvurularını nasıl gerçekleştirecek? Adaylar, "http://mebbis.meb.gov.t" veya "http://ikgm.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan elektronik başvuru formunu dolduracak. Çıktısı alınan başvuru formu ile istenen belgeler il milli eğitim müdürlüklerine onaylattırılacak.

Öğretmen ataması başvurularında adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon ve 2016 yılı EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecek, ayrıca halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları da alınacak. Ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında, başvuruda istenilen belgeler ile öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekiyor. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek ancak ataması yapılanlar, göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz edecek. Atamalar, bakanlığın belirleyeceği tarihte adayların tercih ettiği illere ilan edilen kontenjan sınırlılığında, EKPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri valiliklerce belirlenecek.

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Engelli öğretmen alımı duyurusu heyecanlandırdı Bin 500 engelli öğretmen alımı yapılacak

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