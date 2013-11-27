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1,5 yıldır özel okula dönüşemiyor

#Dershane#Özel Okul#Milli Eğitim Müdürlüğü
1,5 yıldır özel okula dönüşemiyor

Ankara’nın Polatlı ilçesinde özel okula dönüşmek isteyen bir dershanenin 1,5 yıldır bürokrasiye takıldığı ortaya çıktı.

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Yaklaşık 30 yıldır ilçede bulunan Özel Işın Yaman Dershanesi kurucularından Recep Aksoy, 2012 yılında özel okula dönüşmek için başvuru yaptıklarını söyledi. Aksoy, “19 Temmuz 2012 tarihinde okullaşma ile şirketi kurduk. Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuru yaptık. Milli Eğitim Müdürü arsa tahsisi ile ilgili, kendine ait arsa tahsisleri hakkında bize müspet cevap verdi. 'Kısa süre içerisinde arazide okul yapmayı düşünmüyorum. 49 yıllığına Işılay Eğitim Hizmetlerine tahsis edilmesinde bir sakınca yoktur.' demiş. Şu anda bizim Milli Emlak, Defterdarlık ve Mal Müdürlüğü boyutunda ilerliyor işimiz. Ama şu ana kadar bir sonuca henüz varmış değiliz. Belki yasal düzenlemeler yapılacaktır bununla ilgili, şu anda tam hazır değil sistem buna. Dershanelerin kapatılması gündeme geldikten sonra arsa tahsisleri belki rahatlatılacak, önü açılacak. Ama şu anda kolay değil. Biz arsa tahsisi istiyoruz. Binayı kendimiz yapmayı planlıyoruz” dedi.

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Kurumların kendilerine karşı ön yargılı olmadığını dile getiren Recep Aksoy, “Ama demek ki yasal bir takım zorunluluklar var ki, net cevap verilemiyor. Her gittiği kurumda bizim evrakımız 15 gün bekliyor. Araştırılıyor, hata yapmak istemiyorlar, onun için de işimiz uzun sürüyor. 1,5 yıl oldu, daha hala neticelendiremedik” diye konuştu.

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#Dershane#Özel Okul#Milli Eğitim Müdürlüğü

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