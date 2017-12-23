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1.5 milyon öğrenci kamplara katıldı

#ÇOCUK#Kamp#ÖĞRENCİ
1.5 milyon öğrenci kamplara katıldı

Uzmanlara göre okul dışı etkinlikler arasında yer alan kamplara ilgili artıyor. Türkiye’de kamp çağında 5-17 yaş arası 16 milyon çocuk bulunuyor. Kamplara yaklaşık 1.5 milyon çocuk katılıyor.

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Tamamlayıcı eğitimin bir parçası olarak gösterilen kampçılık uzmanlara göre, turizm faaliyeti olarak da görülüyor. Türkiye ile birlikte birçok ülkede sektörün giderek geliştiğini anlatan Geleceğin Yıldızları’nın Kurucusu Fahrettin Gözet, ABD’de 14 bin civarı kamp bulunduğunu söyledi. Türkiye’de her geçen yıl ailelerin kampa ve kampın faydalarına olan inancının arttığını dile getiren Gözet, şu bilgileri verdi:
“Sayıları 10 bini bulan kampların kapısı, çocuklarının iyi iletişim kurabilmesini, sosyal ve fiziksel becerilerinin üst seviyede olmasını, sorumluluk anlayışlarının gelişmesini, bir ya da birkaç yabancı dile hakim olmasını ve tatil dönemlerini verimli geçirmesini arzu eden aileler tarafından çalınıyor. Türkiye’de eğitim gören yaklaşık 16 milyon öğrencinin 1.5 milyonluk kısmı çeşitli kamp programlarına katılıyor. Bu rakamların oluşturduğu ekonomik büyüklük ise 350 milyon dolar. Türkiye’nin 2020 yılı itibariyle kampçılıkta söz sahibi 5 ülke arasında olacağı tahmin ediliyor. Kamplara ilgi her geçen gün artıyor. Eskiden Türk öğrenciler yurtdışına kamp faaliyetleri için gidiyordu, şimdi ise yabancı öğrenciler Türkiye’yi tercih ediyor.”

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#ÇOCUK#Kamp#ÖĞRENCİ

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