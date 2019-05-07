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1.5 milyon çocuk okulöncesi eğitim alıyor

#Meb#Gazetehaberleri#Eğitim
1.5 milyon çocuk okulöncesi eğitim alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, 1.5 milyon çocuğun okulöncesi eğitim aldığını söyledi. Gelecek Eğitimde Platformu tarafından üçüncüsü düzenlenen ve bir hafta sürecek olan ‘Okulöncesi Eğitim Zirvesi’nde konuşan Gençoğlu, şunları söyledi:

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“2000’li yıllardan itibaren okulöncesi eğitime odaklandık. Okullaşma oranı yüzde 66.8’e çıkmış durumda. Şu anda, bir milyon 501 bin 88 çocuk okulöncesi eğitimi alıyor. Bu yıl okullaşma oranını yüzde 70’lerin üzerinde bekliyoruz. Popülizm alanları bulmak yerine öğrenme tutkusuna odaklanmak durumundayız. Batılı marka ve kurgulardan ziyade, zemini bu coğrafyaya basan, zihni bu coğrafya üzerinden şekillendirilmiş birtakım anlayışlar üzerine kurmak gerekiyor.”
‘Gelecek Eğitimde Platformu’nun Başkanı Erdinç Aydoğan da bu etkinlikte verecekleri tüm plaketlerin İstanbul Havalimanı’ndaki atık malzemelerden oluştuğuna dikkati çekti. Programın platin sponsorluğunu üstlenen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise eğitimin tek bir kurumun sahiplenemeyeceği kadar değerli bir kavram olduğunu söyledi. 

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