1.5 milyon çocuk bu yıl okullu olacak

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69 ayını dolduran çocuklar bu yıl birinci sınıf olmaya hazırlanıyor. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebiliyor. Devlet okulları için e-Okul üzerinden ikamete uygun okula kayıt yapılıyor. Ancak farklı seçenekler de var. Veliler bugünlerde yoğun bir araştırma içinde. Okulun fiziki imkânları, eğitim içeriği, öğrenci sayısı, sportif ve kültürel faaliyetlerdeki performansı, teknolojik durumu, öğretmenlerin yetkinliği gibi çok sayıda kriterin yanıtı aranıyor.

EVE YAKIN OKUL SEÇİN

ODTÜ Kıbrıs Kampusu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, ilkokul seçerken önceliklendirilmesi gereken konuların başında okulun eve yakın mesafede olması geldiğini söylüyor. Sökmez, “Okulla ev arasında mesafe açıldıkça çocuğun kendini güvende hissetme duygusu azalıyor. ‘Annem babamdan çok uzaktayım’ gibi bir his oluşuyor. Ayrıca sabah erken saatte yapılacak okul yolculuğu çocukta uykusuzluk problemine neden olabiliyor. O yüzden küçük çocuklar olabildiğince yakın mesafedeki okullara gitmeli” dedi.

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AZ MEVCUTLU OLSUN

Okulun küçük ve az sayıda öğrencili olmasının da önemli olduğunu belirten Sökmez, şunları ifade etti: “Küçük yaştaki çocuklar çok kalabalık olmayan ortamlarda herkes beni tanıyor duygusunu yaşamayı seviyor. ‘Kantinci de güvenlik de bütün öğretmenler de beni tanıyor’ duygusu küçük yaştaki öğrencilere iyi gelir. İlkokul seçiminde üzerinde durulması gereken üçüncü bir konu da İngilizce. Artık erken yaşlarda bu konu halledilmezse diğer zamanlarda tamamlanması zorlaşıyor.

FORMASYONLARA DİKKAT

Dördüncüsü ise yaratıcı drama, art, jimnastik gibi sosyo-duygusal gelişimi destekleyici etkinliklerin olması. Bunlar artık akademik bilginin tamamlayıcısı olarak bütün okullarda olmalı. Okulların da bazılarında birkaç sertifika ile öğretmenmiş gibi davranan kişiler işe alınıyor. Velilerin bunun farkında olarak tersini talep etmesi gerekir.”

GİDİŞ-GELİŞ SAATLERİ ÖNEMLİ

* Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe de velilerin ilkokul seçiminde dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

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* Öncelikle çocuğunuz okula hazır mı değil mi bunun için gerekirse bir uzmana danışmalısınız.

* Okulun akademik başarısının yanı sıra çocuğun duygusal ve sosyal gelişimine katkısı da sorgulanmalı.

* Sportif, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile okul dışı verilen ödevler de incelenmeli.

* Okula gidiş-geliş düzeninin nasıl olacağı göz önünde bulundurulmalı.

* Aileler özellikle son bir ayda çocuğu okula mental olarak hazırlamalı.

* Yine Okul günleri yaklaşırken onu yeni ilişkilere açık ve hazır hale getirmenin yolları araştırılmalı.

* Okulun yüklediği sorumluluklar için aileler de çocuğa rehberlik etme konusunda neler yapabileceklerini araştırmalı.

* Aileler çocuğun atacağı yeni adım öncesinde oluşabilecek korku ve kaygılarını gidermeli.

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* Çocuk öğrenmeye heveslendirilirken aileler kendi duygu ve beklentileriyle çocuklarının gerçeklerini iyi dengelemeli.