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1.5 milyon adaya 20 puan müjdesi

1.5 milyon adaya 20 puan müjdesi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği ÖSS baraj puanlarında yapılacak değişikliği ilk kez Hürriyet’e açıkladı.

Prof. Dr. Özcan, ÖSS baraj puanlarında yapılacak değişikliği ilk kez Hürriyet’e açıkladı. Ön lisans programlarını tercih etmek için gereken 160 baraj puanının, 20 puan düşürüleceğini müjdeleyen Özcan, lisans programlarına girmek için istenen 185 baraj puanının da indirileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Ön lisans ve lisansta bu yıl yaklaşık 115 bin kontenjan artışı yaptık. Geçen senelerde 430 binlerde olan kontenjan sayısı, bu yıl ön lisans ve lisans programlarında yaklaşık 551 bine çıkarıldı. Yaptığımız bu artış işe yarasın diye baraj puanlarını düşürme kararı aldık. Bu yılki sınavdan itibaren yeni uygulamayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kadar kontenjan artışına da puanların yukarıda kalmış olması doğru olmazdı. Kontenjanları doldurmamız lazım. Öğrencilerimizin artık üniversite kapılarında beklemesini istemiyoruz."

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan da baraj puanlarında adayların lehine bir değişiklik yapılması için YÖK’e öneri götürmüştü. Yarımağan, değişiklikle daha fazla adayın 160 ve 185 baraj puanını geçmesinin amaçlandığını ve böylece kontenjanlarda daha az boşluk kalacağını söylemişti.
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