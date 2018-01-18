1.5 milyon açık lisede

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Buna göre, bu yarıyıl sınav sistemi değişiklikleri, sözleşmeli ve mülakatlı öğretmen alımı, okullarda şiddet ve istismarın gölgesinde geçti. Eğitim-Sen’in, değerlendirmesinde dikkat çekenler şöyle: “Açıköğretim lisesindeki öğrenci sayısı 1 milyon 554 bin 938’e çıktı. MEB’in resmi verilerinde 4-6 yaştakilere ‘Kur’an Kursu’ olarak hizmet sunan 1.552 sıbyan mektebi var; 51 bin 327 çocuğa kurs veriliyor. Protokolle, anaokullarındaki 4-5 yaş çocuklara haftada 6 saat ‘dini eğitim’ verileceği belirtiliyor. 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu devletin izniyle evlendirildi. Son 6 yılda 142 bin 298 çocuk anne oldu. Son 1 yılda en az 400 çocuk istismara uğradı. Çocuğa yönelik cinsel saldırıların sadece yüzde 5’i ortaya çıkıyor. Çocuk istismarı vakaları 10 yılda 300 bini geçti. Adliyelerdeki 4 tecavüz davasından biri çocuklarla ilgili.



Öğretmenlerin yüzde 67.4’ü sözlü, 19.6’sı fiziksel, 12.9’u psikolojik ve 0.1’i cinsel şiddete maruz kaldı. Yüzde 87’si şikayetçi olmadı. Ataması yapılmayan öğretmen sayısı 37 ilin nüfusundan daha fazla. 2017 verilerine göre ücretli çalıştırılanlar 81 ilde 63 bin 829.”



BÜYÜYEN SORUNLAR

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ise şu değerlendirmeyi yaptı: “TEOG kalktı, yeni lise geçiş sistemi getirildi; üniversiteye girişte önemli değişiklikler oldu. Söz verilen ek 10 bin atama talebi yerine getirilmedi. Öğretmen açığı yine ücretlilerle gideriliyor. Kalabalık sınıflar, düşük okullaşma oranı, okullarda şiddet yine damga vurdu. Öğretmenlerin itibar kaybının sonucu olan şiddet olayları çözülmesi gereken en öncelikli problemlerden. Bu sorunlar eğitimde büyüyen kartopuna dönüştü.”



