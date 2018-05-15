1.400 öğrenciye Harezmi Eğitim Modeli uygulandı

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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen, 50 okulda, 258 öğretmen ve 1.400 öğrencinin katılımıyla uygulanan Harezmi Eğitim Modeli'nin kapanışında şenlik düzenlendi. 15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen şenlikte konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, toplumun öğrenme süreci, yeni şeyler arama, bulma ve hayata uygulama çabası içerisinde olduğunu belirterek, bunu düzenli ve sistemli yapan toplum ya da bireylerin ön plana çıktığını söyledi.

Türkiye'de milli eğitimde uzun yıllardır hep daha iyiyi arama noktasında çalışmalar olduğunu anlatan Şahin, "Ama henüz bu noktada kendimizce en iyiyi yakalamış değiliz. Bu çabaların en iyiyi yakalama noktasında önemli katkıları olduğunu biliyorum. Harezmi modeli, birçok bilimin temel bilgilerinden istifade ederek yeni bir şeyleri öğrenip hayata uygulama çabası açısından önemli proje. Bu aslında bilginlerimizin de klasik metodu. Herhangi bilim adamının biyografisine baktığımızda, bu bir din alimi, tıp alimi ya da sosyal bilimci olabilir ama mutlaka matematik, astronomi, mantık okumuştur. Bunları temelini oluşturduktan sonra üzerine yapacağı bilimi kurdu. Modern dünyada tekrar buna dönüş var" diye konuştu.

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Önceden insanların daha çok belli branşta derinleşmesinin öngörüldüğünü, artık bunun olayları bilme ve anlamada yeterli olmadığını belirten Şahin, diğer bilimlerden istifade ederek daha derin bilgilere ulaşabilmenin mümkün olduğunu anlattı.

Şahin, bu modelin öğrencilere öncelikle iyi ve doğru soruyu sormayı öğretmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, bu sağlandığında sorunların hızlı ve mantıklı çözüme kavuşacağını söyledi. Sadece çözümü bulmanın da yeterli olmadığını, onu insanlığın yararına uygulayabilmenin önemine değinen Şahin, Harezmi Eğitim Modelini'nin de bunu sağladığını anlattı.

Vali Şahin, bu eğitim projesinin Türkiye birincisi olduğunu ve 14 ilde uygulandığını belirtti.

'EĞİTİM SİSTEMİNİ DESTEKLEYEN BİR UYGULAMA'

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, geçen yıl beş okulda 26 öğretmen 126 öğrenciyle ulaşan Harezmi Eğitim Modeli'nin bu yıl da 38 ilçede, 50 okulda, 258 öğretmen ve 1.400 öğrenciyle uygulandığını söyledi.

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Bu modelin, kodlama gibi teknoloji eğitimlerinin nasıl yapılabileceğinin arayışı olduğunu vurgulayan Yelkenci, Harezmi'nin bütün disiplinleri bir araya getiren, kendi kendini yenileyen, sürekli eksikliklerin tamamlandığı ve eğitim sistemini destekleyen bir model olduğunu anlattı.

Yelkenci, "Öğrencilerin akademik başarısının arttığını ve müfredatın nasıl doğru şekilde öğrencilerle beraber yazıldığını göstermesi bakımından Harezmi Eğitim Modeli'nin önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Şenlikte, Harezmi dersinin uygulandığı bazı okullardaki öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri, eğitimlerini nasıl yaptıklarını anlattı.

Toplantının ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Harezmi dersi kapsamında öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı sınıfları gezdi.

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EĞİTİM MODELİ HAKKINDA

Türkiye adına endüstri 4.0 alanında eğitim stratejisinin belirlenmesine yardımcı olmak, disiplinlerarası bakış açısıyla bilgisayar bilimleri, sosyal bilimler, fen, matematik gibi alanların nasıl bütünleştirebileceğinin çerçevesini çizmek, örnek ders uygulamaları ve planlamalarıyla eğitim sistemine katkıda bulunmak amacıyla Ekim 2016'da İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinlerarası Eğitim Çalıştayı"yla Harezmi modelinin ilk çalışmasına başlandı.

Çalıştay sonucunda Harezmi Eğitim Modeli'nin üzerinde şekilleneceği beş temel zemin belirlendi. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında farklı kademe ve türde beş pilot okulda başlayan 10 haftalık uygulama süreci, farklı branşlardaki öğretmenlerin aynı anda derse birlikte girmesiyle gerçekleşti.

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Bu eğitim ve öğretim yılında 14 ilde daha uygulanan modelin en önemli temel prensipleri, disiplinler üstü düşünme, birlikte tasarlama, öğrenme, inşa etme ve üretme.

Harezmi Eğitim Modeli uygulama sürecinde öğrenciler yaparak, yaşayarak, hislerini kullanarak, çeşitli etkinliklerle öğrenme sürecini gerçekleştirirken, öğretmenler de birlikte çalışma ve üretme, aynı sınıfta birden fazla öğretmenin öğrenme sürecine katılma, farklı yöntem ve teknikler kullanma gibi durumları deneyimleme olanağı buldu.