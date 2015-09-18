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1.4 milyon çocuk Boko Haram’dan kaçıyor

#Unicef #Çocuk#Boko Haram
1.4 milyon çocuk Boko Haram’dan kaçıyor

Radikal terör örgütü Boko Haram, Nijerya ve komşu ülkelerde 1.4 milyon çocuğu bulundukları bölgeyi terk etmek zorunda bıraktı.

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UNICEF’e göre Nijerya ve komşu ülkelerde Boko Haram’ın baskısıyla sadece son 5 ayda 500 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı. Mayıs ve haziranda bölgede artan baskı nedeniyle göç etmek zorunda kalan çocuklar için acil önlem alınması gerektiği belirtiliyor.

Radikal terör örgütü Boko Haram’ın, özellikle son 6 ayda Nijerya ve komşu ülkelerde baskıyı artırdığını belirten UNICEF, bölgede devlet kurmak için Nijerya’nın kuzeyinde binlerce insanı öldüren ya da kaçıran terör örgütünün toplamda 2.1 milyon kişiyi topraklarını terk etmek zorunda bıraktığını açıkladı. Yapılan son incelemede Nijerya ve komşu ülkelerden 1.4 milyon çocuğun aileleriyle birlikte başka ülkelere sığındığı tespit edildi. Sadece Nijerya'nın kuzeyinde yerinde edilen bir miyon 200 bin çocuğun yarısının 5 yaş altında olduğu belirtildi.

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Boko Haram, 200 kız öğrenciyi Nijerya Chibok’ta Nisan 2014’te kaçırmıştı. Öğrencilerden hala haber alınamadı.

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#Unicef#Çocuk#Boko Haram

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