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1.200 öğrenci aynı anda kitap okudu

#Samsun#ÖĞRENCİ#Kitap Okuma
1.200 öğrenci aynı anda kitap okudu

Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan ‘Samsun için okuma vakti projesi’ kapsamında öğrenciler, caddede aynı anda kitap okudu.

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Samsun Valiliği’nin desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 8 Şubat'ta hayata geçirilen projeye öğrenci ve veliler ilgi gösteriyor.

Proje, sosyal medyadan da ‘Samsun için okuma vakti’ ve ‘Samsun okuyor’ etiketleriyle destek buluyor.

Bu kapsamda İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe il genelindeki 12 okuldan 1.200 öğrenci katıldı. Öğrenciler, 10 dakika boyunca kitap okuyarak projeye destek verdi.

1.200 öğrenci aynı anda kitap okudu

Öğrenciler, kitap okuduktan sonra etkinliği İstiklal Marşı'nı söyleyerek tamamladı.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, etkinlikle kitap okumaya dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirtti. Akmeşe, "Kitap okumanın önemini öğrencilerimize ve topluma vurgulamak istiyoruz. Aynı zamanda da İstiklal Marşı'mızın kabulünün 97. yılını anmak istedik" dedi.

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#Samsun#ÖĞRENCİ#Kitap Okuma

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