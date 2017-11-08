Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLER

1.200 eğitimciyle ‘Eğitimde Gelecek Konferansı’

#Eğitimde Gelecek Konferansı#ODTÜ#MEF Üniversitesi
1.200 eğitimciyle ‘Eğitimde Gelecek Konferansı’

Üç üniversitenin eğitim fakülteleri tarafından düzenlenen ve alanın önde gelen isimlerin yer alacağı ‘Eğitimde Gelecek Konferansı’ 11-12 Kasım’da gerçekleşecek. Dünyaca ünlü eğitimcilerin katılacağı konferansta, ‘Eğitimde Gelecek’ konuşulacak. Etkinliğe Türkiye’nin farklı yerlerinden 1.200’e yakın eğitimci katılacak.

Haberin Devamı

Boğaziçi, ODTÜ ve MEF üniversitelerinin eğitim fakültelerinin koordinasyonunda düzenlenecek olan ‘Eğitimde Gelecek Konferansları’ EGK’17 11-12 Kasım’da, Maslak Uniq Hall ve MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde yapılacak. Türkiye'nin farklı yerlerinden 1.200’e yakın eğitimci, dünyanın ve ülkemizin önde gelen eğitimcileriyle buluşarak ‘Eğitimde Geleceği’ konuşacak.

Sadece eğitimde değil her alanda küresel liderler yetiştiren üç üniversitenin eğitim fakültelerinin iş birliğiyle yapılan EGK’17’de ‘Dijital Çağda Eğitim’, ‘Eşit ve Adil Eğitim’, ‘Gelenekten Geleceğe Yerelden Küresele Eğitim’, ‘Gelecekte Öğretmen Eğitimi’, ‘Eğitimde Fark Yaratanlar’ temaları konuşulacak.

Eğitim sektöründe sinerji yaratacak şekilde tasarlanmış olan EGK17’ye anaokulundan yükseköğretime kadar her kademede görev yapan Türkiye’nin farklı yerlerinden 1.200’e yakın eğitimci bildiklerini paylaşmak, sorunlara çözüm üretmek ve geleceği tasarlamak için kayıt oldu.

Haberin Devamı

11 Kasım’da başlayacak olan açılışın ardından Deniz Bayramoğlu ile “Gelecek Özel” ve “Nuran Çakmakçı ile Yeni Sınav Sistemleri” başlıklı iki panel gerçekleşecek. Türkiye’nin eğitim gündeminde yeri olan bu iki panelin ardından, MEF Üniversitesi’nde 11 ve 12 Kasım boyunca konuşmalar, söyleşiler EGK’17 başlığı altında eğitimin önemli isimleriyle devam edecek.

EGK’17’de; Prof. Dr. Üstün Dökmen, Eğitimci Yazar Dr. Özgür Bolat, Northern Colorado Üniversitesi (ABD) Eğitim Fakültesi Dekanı, Finlandiya Müfredat Geliştirme Dairesi Başkanı, Twente (Hollanda), Jyväskylä, JAMK (Finlandiya), Malmö (İsveç) ile Helsinki üniversitelerinden öğretim üyeleri gibi birçok ulusal ve uluslararası önemli eğitimci yer alacak. 

Detaylı bilgi için tıklayın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitimde Gelecek Konferansı#ODTÜ#MEF Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!

Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali

BAKMADAN GEÇME!

Rus hackerlar devrede Zelenskinin sahte Teslim olun mesajı ortalığı karıştırdı

Rus hacker'lar devrede! Zelenski'nin sahte 'Teslim olun' mesajı ortalığı karıştırdı

#Ukrayna
Çanakkale Boğazına 1915 mührü Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euroluk katkı

Çanakkale Boğazı'na '1915' mührü! Tarihi açılışı Erdoğan yapacak... Üretime 5.3 milyar Euro'luk katkı

#1915 Çanakkale Köprüsü
Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobilde neler oluyor

Silahlar ve bitmeyen vardiya... Çernobil'de neler oluyor?

#Çernobil Nükleer Enerji Santrali