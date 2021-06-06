1.2 milyon öğrencinin kader günü

Saat 9.30’da başlayıp 12.50’de sona eren sınavda, yaklaşık 1 milyon 200 bin aday ter dökecek. Sınav sonuçları, 30 Haziran’da “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sınavla öğrenci alan okullara alınacak öğrenci sayısı ise toplam 174 bin 160. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı. İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği “Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri” genelgesine göre, bugün sınava girecek öğrenciler ile velileri, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Ayrıca kırtasiyeciler 07.00 - 15.00 saatleri arasında açık olabilecek.