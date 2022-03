1., 2., 3'de not olmayacak

Haberin Devamı

Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilköğretimin ilk yıllarında, çocukların not kaygısından uzak olmalarını kendisini, hayatı ve alanları tanımasını istediklerini ve bu şekilde okula gitmeleri gerektiğini vurguladı.

İlköğretimin ilk üç sınıfında notları kaldıracaklarını açıklayan, derslerin yerine “dersin kazanımının” değerlendirileceğini belirten Özden, değerlendirmede Türkçe dersinin karşısında 1,2,3,4,5 gibi notlar yerine Türkçe'de ”okumayı öğrenme”, “kendini ifade edebilme”, “yazma”, “dinleme”, ”konuşma” ve “dil bilgisi” kazanımlarının göz önünde tutulacağını kaydetti.

Kazanımların not yerine “ifadelerle” değerlendirileceğini ifade eden Özden, “Matematik dersinde, 'sayıları, şekilleri tanıyabilme', 'sayıları büyüklük ve küçüklüğüne göre sıralayabilme' gibi kazanımlar olacak. İfadelerin 'orta', 'iyi', 'pekiyi' gibi derecelendirmeler yerine, çocuğun kendisini tanımasını ve gelişimine işaret edecek şekilde olmasını istiyoruz. Öğrenci “ben buymuşum, bu alanlar iyi olduğum alanlar, bunlar biraz daha geliştirebileceğim alanlar diyebilsin” değerlendirmesinde bulundu.

Kazanımların, 1., 2. ve 3. sınıflar için ayrı ayrı belirleneceğini belirten Özden, kazanımların hayat bilgisi, görsel sanatlar, resim ve müzik gibi dersler için de geliştirileceğini bildirdi.

Bu şekilde öğrencinin hangi derste sorunu olduğu, hangisinde yeteneğinin olduğu ayrımının yapılacağına dikkat çeken Özden, resim dersinde “renk bilgisi”, “resim alanı değerlendirme”, müzik dersinde, “nefes alma teknikleri” ve “ritmi kavrayabilme”, beden eğitimi dersinde ise “yürüme, sekme ve sıçramalarda koordinasyon”, “boy sırası olma”, “eşini tanıma” gibi kazanımların olacağını ifade etti.

Bu uygulamanın, bu sene 1. sınıflar için okulların bir hafta erken açılmasındaki mantığın devamı olduğunu anlatan

Özden şöyle konuştu:

“Öğrencilerde, öz güveni artırmak istiyoruz. Çocuk kendisini hissetsin. Not baskısı altında kalmasın. Son günlerde not vurgusu yapıyoruz. Notların OKS'ye etkisini konuşuyoruz. Hayat sırf sondaki bir saatlik sınav olmasın. Öğrencilerin dersini takip etmesinin puanlara yansımasını istiyoruz ama diğer taraftan da öğrenciler ilköğretimde not kaygısından uzak bir ilk üç yıl geçirsin istiyoruz.”

Özden, ayrıca İlköğretim Başarı Puanının 4. sınıftan itibaren etkili olacağını, bu puanı ilköğretim 1. 2. ve 3. sınıflara katmayacaklarını da kaydetti.