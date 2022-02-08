0'ın kuvvetleri nelerdir? 0 sayısının pozitif tam sayı ve doğal sayı kuvvetleri

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0 rakamı, kaç defa çarpıldığına bakmaksızın her zaman yine kendisini verecek etkiye sahiptir. Ancak 0 rakamı, herhangi bir sayı ya da rakamla toplandığında, etkisiz eleman olarak değerlendirilir. Kuvvet konusunda ise, sadece çarpma işlemi yapıldığı için, 0 ile çarpmak yine 0 sonucunu verir.

0'ın Pozitif Tam Sayı Kuvvetleri Nelerdir?

0 üzeri herhangi bir pozitif tam sayının sonucu yine 0 olacaktır. 0 üzeri 1000 bile yazılsa, 0 rakamını 1000 kez kendisi ile çarpmak sonucu değiştirmez. Üst kuvveti fark etmeksizin sonuç her zaman 0 olarak elde edilir.

0'ın Doğal Sayı Kuvvetleri Nelerdir?

0'ın doğal sayı kuvvetleri de yine 0 sonucunu vermektedir. Ancak 0 bir üst kuvvet olarak kullanıldığı takdirde sonuç her zaman 1 olur. Örneğin 1000 üzeri 0 dendiğinde, 0 kere 1000 çarpımı 1 sonucunu verir.